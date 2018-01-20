LG تكشف عن هاتفها الجديد X4+ تعرف على مواصفاته الكاملة

كشفت LG رسميا عن هاتفها الجديد X4+ الذى يأتى ضمن فئة X للهواتف الذكية التى تطلقها الشركة الكورية الجنوبية، حيث جاء الهاتف بتصميم مقاوم للصدمات والذى يأتى بمعيار MIL-STD-810G والذى يمكنه أن يصمد أمام تأثيرات الاهتزاز ودرجات الحرارة العالية والرطوبة وغيرها.

ويمتلك الهاتف شاشة بقياس 5.3 بوصة، مدعوم بمعالج Snapdragon 425 SoC، ويعمل بنظام اندرويد نوجا 7.0، ويضم كاميرا خلفية 13 ميجا بيكسل، مع أخرى أمامية 5 ميجا بيكسل، وهو يدعم ميزة LG Pay، ويضم مستشعر بصمة الإصبع فى الجزء الخلفى أسفل الكاميرا.