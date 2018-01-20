LG تكشف عن هاتفها الجديد X4+ تعرف على مواصفاته الكاملة

كشفت LG رسميا عن هاتفها الجديد X4+ الذى يأتى ضمن فئة X للهواتف الذكية التى تطلقها الشركة الكورية الجنوبية، حيث جاء الهاتف بتصميم مقاوم للصدمات والذى يأتى بمعيار MIL-STD-810G والذى يمكنه أن يصمد أمام تأثيرات الاهتزاز ودرجات الحرارة العالية والرطوبة وغيرها.
ويمتلك الهاتف شاشة بقياس 5.3 بوصة، مدعوم بمعالج Snapdragon 425 SoC، ويعمل بنظام اندرويد نوجا 7.0، ويضم كاميرا خلفية 13 ميجا بيكسل، مع أخرى أمامية 5 ميجا بيكسل، وهو يدعم ميزة LG Pay، ويضم مستشعر بصمة الإصبع فى الجزء الخلفى أسفل الكاميرا.
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حضرت مصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام، زوجة لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام، حفل العشاء الذي أقامته مجلة "فوغ" في مدريد، إسبانيا، مساء الخميس، للاحتفال بتصدرها غلاف المجلة بإطلالة مثيرة لعددها هذا الشهر بالنسخة الاسبانية، وذلك بعد عودتها من سفر الزوجان نجم كرة القدم ديفيد بيكهام وزوجته المغنية السابقة فيكتوريا بيكهام إلى باريس معًا يوم الأربعاء لحضور عرض أزياء "لويس فيتون". بدت فيكتوريا البالغة من العمر 42 عاما، التي تحولت إلى عالم الموضة، بإطلالة مذهلة وجذابة خطفت بها أنظار الحضور وعدسات المصورين، حيث اختارت فستانا أنيقا باللون الأحمر من مجموعتها لصيف وربيع 2018، من الحرير الشيفون، وأضفى على جمالها الطبيعي مكياجا ناعما وهادئا، الذي أبرز لون بشرتها البرونزي، بالإضافة إلى تسريحة شعرها المرفوع. كما نسقت فستانها الأحمر مع زوجا من الاحذية باللون البنفسجي ذو كعب عالي، وقد أثارت فيكتوريا ضجة كبيرة
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