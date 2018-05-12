نجحت دروب بوكس في تجاوز التوقعات وتحقيق إيرادات قياسية خلال الربع الأول من العام 2018، وذلك بعد طرح أسهمها في وول ستريت وتحويلها إلى شركة استثمارية عامة.

وأوضحت الشركة أنها استطاعت تحقيق 316.3$ مليون إيرادات، وكشفت عن أنها تضم حوالي 11.5 مليون اشتراك مدفوع في الوقت الحالي، وهو ما يشكل قفزة بالنسبة لاشتراكات العام الماضي، حيث كان عدد المشتركين 9.3 مليون.

وأشارت دروب بوكس إلى أن الربع الأول ساهم بتقديم 8% من الأرباح، على عكس التقديرات الأولية في وول ستريت التي تقترب من 5%.

ولم تشمل هذه الأرقام المميزة هامش الربح للشركة، حيث أن هامش الربح تراجع إلى 61.9% بعد أن كان 62.3% في العام المضي، وذلك على عكس المتوقع.