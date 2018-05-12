نجحت دروب بوكس في تجاوز التوقعات وتحقيق إيرادات قياسية خلال الربع الأول من العام 2018، وذلك بعد طرح أسهمها في وول ستريت وتحويلها إلى شركة استثمارية عامة.
وأوضحت الشركة أنها استطاعت تحقيق 316.3$ مليون إيرادات، وكشفت عن أنها تضم حوالي 11.5 مليون اشتراك مدفوع في الوقت الحالي، وهو ما يشكل قفزة بالنسبة لاشتراكات العام الماضي، حيث كان عدد المشتركين 9.3 مليون.
وأشارت دروب بوكس إلى أن الربع الأول ساهم بتقديم 8% من الأرباح، على عكس التقديرات الأولية في وول ستريت التي تقترب من 5%.
ولم تشمل هذه الأرقام المميزة هامش الربح للشركة، حيث أن هامش الربح تراجع إلى 61.9% بعد أن كان 62.3% في العام المضي، وذلك على عكس المتوقع.
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تألقت النجمة العالمية كيت بلانشيت، بإطلالة أنيقة جذابة، بعد أن وصلت إلى السجادة الحمراء في اليوم الثالث من مهرجان كان، للانضمام إلى لجنة التحكيم الرئيسية، خلال عرض فيلم "الحرب الباردة". وخطفت كيت عدسات الكاميرات، بارتدائها فستان طويل منفوخ من الجهة السفلى من تصميم ماري كاترانتزو، ومنقّوش برسوم الورود الملونة التي تجمع بين الألوان البيضاء والزرقاء والسوداء، ووسطه حزام أسود وانتعلت حذاء فضي ذو كعب عالي. وبدت واثقة من خطواتها، حيث وقفت أمام الكاميرات في ثبات وثقة، مع وضع مكياج ناعم أبرز ملامح وجهها، فيما جعلت شعرها للوراء. وعلى الرغم من أنها من بين أعضاء لجنة التحكيم، إلا أن النجمة الأسترالية، لم تتخل عن أداء واجبها كأم، حيث شوهدت الخميس الماضي، وهي تحمل طفلتها إديث، البالغة من العمر 3 أعوام، وخطفت أنظار الجميع بإطلالتها فارتدت فستانا مخطط باللون الأصفر والبرتقالي. وكانت الممثلة
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