فلوريدا تخطط لتجريم الدردشة أثناء القيادة منعا للحوادث

كشف تقرير لوكالة أسوشيتد برس أن السلطة التشريعية لولاية فلوريدا الأمريكية قررت النظر فى مشروع قانون من شأنه أن يجعل الرسائل النصية جريمة أولية أثناء القيادة، وبعبارة أخرى، يمكن للضباط إيقاف السائقين أخيرا عند استخدامهم لهواتفهم الذكية اثناء القيادة.

ويشير التقرير إلى أن هناك دراسات متضاربة حول فعالية هذه القوانين، إذ قال معهد تأمين السلامة على الطرق السريعة أن تلك الدول التى لا تعتبر الرسائل النصية أثناء القيادة جريمة رئيسية تتمتع بمعدلات وفاة أعلى، ولكنها ذكرت أيضا أن الحظر الحالى المطبق بعدد من الدول، لم يؤد إلى انخفاض فى الحوادث بالرغم من أن الكثير من الناس لا يستخدمون هواتفهم أثناء القيادة.

وهناك أيضا قلق من أن الشرطة قد تستخدم الرسائل النصية كفرصة لمضايقة السائقين، أو لارتكاب جرائم عنصرية، إذ يمكن للضابط استخدام هذا القانون لتبرير وقف شخص أسود، لكن يمكن أن يحول مشروع القانون دون وقوع حوادث وإنقاذ الأرواح، ولكن قد يكون هناك حاجة إلى رقابة وثيقة للتأكد من أن الشرطة لا تسيء استخدام سلطتها.