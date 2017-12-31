فلوريدا تخطط لتجريم الدردشة أثناء القيادة منعا للحوادث

كشف تقرير لوكالة أسوشيتد برس أن السلطة التشريعية لولاية فلوريدا الأمريكية قررت النظر فى مشروع قانون من شأنه أن يجعل الرسائل النصية جريمة أولية أثناء القيادة، وبعبارة أخرى، يمكن للضباط إيقاف السائقين أخيرا عند استخدامهم لهواتفهم الذكية اثناء القيادة.
ويشير التقرير إلى أن هناك دراسات متضاربة حول فعالية هذه القوانين، إذ قال معهد تأمين السلامة على الطرق السريعة أن تلك الدول التى لا تعتبر الرسائل النصية أثناء القيادة جريمة رئيسية تتمتع بمعدلات وفاة أعلى، ولكنها ذكرت أيضا أن الحظر الحالى المطبق بعدد من الدول، لم يؤد إلى انخفاض فى الحوادث بالرغم من أن الكثير من الناس لا يستخدمون هواتفهم أثناء القيادة.
وهناك أيضا قلق من أن الشرطة قد تستخدم الرسائل النصية كفرصة لمضايقة السائقين، أو لارتكاب جرائم عنصرية، إذ يمكن للضابط استخدام هذا القانون لتبرير وقف شخص أسود، لكن يمكن أن يحول مشروع القانون دون وقوع حوادث وإنقاذ الأرواح، ولكن قد يكون هناك حاجة إلى رقابة وثيقة للتأكد من أن الشرطة لا تسيء استخدام سلطتها.
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بعد أن فاجأت النجمة العالمية بينلوبى كروز عشاقها ومحبيها بتحول مظهرها إلى مصممة الأزياء دوناتيلا فيرساتشي التي تلعب دورها في المسلسل التلفزيوني "Versace: American Crime Story "، والذي تدور أحداثه عن اغتيال مؤسس علامة "فيرساتشي" الفاخرة، جياني فيرساتشي، في عام 1997، نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورا جديدة للممثلة الإسبانية والتي لاقت استحسانا كبيرا من معجبيها. وظهرت الفنانة البالغة من العمر 43 عاما بإطلالة مثيرة وأنيقة، حيث ظهرت بشعر مستعار باللون الأشقر، وارتدت فستانا ابيضا أبرز منحنيات جسدها الذي يشبه الساعة الرملية، ويتميز بفتحة كبيرة بإحدى الجانبين تصل إلى أعلى الفخذ، ولكونها استولت على أسلوب "دونتيلا" الشهير، فقد نجحت في إضفاء البهجة والجاذبية والإثارة إلى إطلالتها. الجدير بالذكر أن محطّة "FX" المُنتجة لسلسلة تمثيليات الجرائم الأميركية American Crime Story نشرت أول فيديو ترويجي للمسلسل The Assassination of Gianni Versace: American Crime
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