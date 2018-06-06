آبل تطرح ميزة جديدة تساعدك على التحكم في الوقت

كشفت شركة أبل عن ميزة جديدة لمساعدة المستخدمين على التحكم في الوقت، الذي يقضونه في استخدام هواتفهم الذكية، في محاولة للحد من الإدمان عليها.
وتحمل الميزة الجديدة اسم "Screen Time" حيث سيلتقي المستخدمون تقارير أسبوعية عن كيفية استخدام هواتف آيفون وأجهزة آيباد، وستمكن هذه الميزة الآباء من مراقبة استخدام أطفالهم للهواتف الذكية.
وكشفت آبل عن هذه الميزة خلال مؤتمر المطورين السنوي للشركة، إذ تم الكشف خلاله عن برنامج IOS 12 الجديد، وهو برنامج تشغيلي يعمل على آجهزة آيفون وآيباد.
وقال كريج فيديري النائب الأول لرئيس شركة آبل في مجال هندسة البرمجيات، إنه من المهم في بعض الأحيان "وقف التشتت" الذي تسببت به الهواتف الذكية.
وسيكون بمقدور هذه الميزة الجديدة وضع وقت للنوم الجديد، مع إضافة ميزات إلى الإعدادات تفيد بـ"عدم الإزعاج"، وتعتيم الشاشة وإخفاء الإشعارات مع دخول ساعات الليل حتى الصباح.
ويأتي الكشف عن هذه الميزة في وقت تسعى شركات التقنية الكبرى إلى معالجة الآثار الصحية المحتملة المرتبطة بالإفراط في إستخدام منتجاتهم مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.
وفي مايو-آيار الماضي أعلنت شركة جوجل عن أداة صحية رقمية لمساعدة المستخدمين على مراقبة استخدام أجهزتهم زتغيير سلوكهم حسب الحاجة.
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جذبت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، أنظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المميزة على السجادة الحمراء خلال فعاليات حفلة توزيع جوائز "Council Of Fashion Designers America" "مجلس مصممي الأزياء في أميركا" لعام 2018، المقام في مدينة نيويورك الأميركية، يوم الاثنين. وعلى الرغم من انفصالها عن حبيبها المغني الشاب زين مالك بعد ارتباطهما لأكثر من عامين، بدت جيجي حديد مفعمة بالحيوية والسعادة، خلال الحدث السنوي، وسط عدد كبير من النجمات والمشاهير. وارتدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عامًا، جمبسوت ملوَّن بألوان قوس قزح ضيق يغطي جسدها من الرقبة إلى اخمض القدمين من توقيع دار الأزياء العالمية "فيرساتشي" مع زوج من الأحذية الحمراء، واعتمدت تسريحة مصففة إلى الوراء لينسدل شعرها بطبيعته على ظهرها، بالاضافة إلى مكياج ملفِّت من أحمر شفاه باللون الخمري ومكياج عيون دخاني. وأضافت جيجي لإطلالتها بعض الاكسسوار الجذابة منها خاتم
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