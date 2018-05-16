نشر نائب رئيس شركة لينوفو صورة تصميمية لهاتف جديد سيحمل الأسم Lenovo Z5 يتميز بشاشته الكاملة التي تغطي 95% من الواجهة.

وتشير المصادر إلى أن لينوفو استخدمت تقنيات جديدة في هذا الهاتف حتى تمكنت من الوصول إلى الشاشة الكاملة، كما أنها اعتمدت على 18 تقنية تملك براءات اختراعها في تصميمه وتطويرها.

كمت تحتاج الشركة لعمليات تصنيعية معقدة وأساليب جديدة كلياً لإخفاء المكونات الرئيسية مثل السماعة والكاميرا الأمامية والحساسات اللازمة مثل حساس التقارب والضوء.

لينوفو تشوقنا لهاتف جديد بشاشة كاملة بلا حواف