نشر نائب رئيس شركة لينوفو صورة تصميمية لهاتف جديد سيحمل الأسم Lenovo Z5 يتميز بشاشته الكاملة التي تغطي 95% من الواجهة.
وتشير المصادر إلى أن لينوفو استخدمت تقنيات جديدة في هذا الهاتف حتى تمكنت من الوصول إلى الشاشة الكاملة، كما أنها اعتمدت على 18 تقنية تملك براءات اختراعها في تصميمه وتطويرها.
كمت تحتاج الشركة لعمليات تصنيعية معقدة وأساليب جديدة كلياً لإخفاء المكونات الرئيسية مثل السماعة والكاميرا الأمامية والحساسات اللازمة مثل حساس التقارب والضوء.
لينوفو تشوقنا لهاتف جديد بشاشة كاملة بلا حواف
GMT 23:01 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايو"فيسبوك" أوقفت 200 تطبيق يسيء استخدام بيانات المستخدمين
GMT 22:37 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايوتصميم "سناب شات" الجديد يبدأ بالوصول للمستخدمين
GMT 22:34 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايوتعرف على كاميرا باناسوينك "Lumix TS7 / FT7" المقاومة للماء الجديدة
GMT 22:23 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايوأونور تطلق هاتفين جديدين بسعر اقتصادي ومزايا التعرف على الوجه
GMT 20:40 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايوأفضل 5 تطبيقات لشهر رمضان المبارك 2018
تألقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، على السجادة الحمراء في الحدث الخيري التي تقيمه مؤسسة روبن هود، في مركز مؤتمرات جاكوب جافيتس، لجمع التبرعات لمساعدة الفقراء، في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة. وخطفت المغنية والراقصة الأميركية، البالغة من العمر 48 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأكثر سحرًا، وارتدت فستان سهرة طويل وبسيط من اللون الأسود، مع الأكتاف المرفوعة، وشقًا يقسم الفستان من الجانب الأيمن ممتزجا بجزء من نسيج شفاف، وزين الفستان بزهور جميلة متلألئة. وأكملت لوبيز إطلالتها المثيرة بتصفيف شعرها الانسيابى بشكل حاد من الأمام لينسدل بطبيعته على ظهرها، ووضعت زوجًا من الأقراط المتدلية، كما حملت حقيبة صغيرة مبهرة مرصعة بالجواهر، بالإضافة إلى أنها اختارت مكياجًا ناعمًا، وزوجًا من الأحذية السوداء ذات الكعب العال. وظهرت لوبيز بصحبة لاعب البيسبول "أليكس رودريجوز" الذى رافقها طوال الحفل وتبادلا القبلات معا، وظهر بإطلالة انيقة ايضا حيث ارتدى
أرسل تعليقك