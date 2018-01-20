برمجيات ضارة تجسست على هواتف صحفيين ونشطاء وجنود فى 21 دولة

ذكر باحثون فى تقرير حديث أن هناك حملة تجسس تم شنها باستخدام تطبيقات الرسائل المصابة بالبرامج الضارة خلال الفترة الأخيرة، وسرقت بيانات من أجهزة الناشطين والجنود والمحامين والصحفيين وغيرهم فى 21 دولة حول العالم، ووفقا لتقرير أعدته مجموعةdigital rights group وشركة الأمن Lookout، فتم اكتشاف مجموعة من البرامج الضارة المخصصة للتجسس والتى اتضح أنه يتم نشرها عبر منصات متعددة.
وفقا للتقرير، استهدفت أجهزة الكمبيوتر المكتبية أيضا، ولكن الوصول إلى الأجهزة النقالة الغنية بالبيانات كان هدفا رئيسيا، ولاحظ الباحثون أن تلك البرامج زادت مع الإصدارات الوهمية من خدمات المراسلة مثل واتس اب وسيجنال، وقد مكن هذا المخطط المهاجمين من التقاط الصور، وتسجيل الصوت، وتحديد المواقع، والحصول على عدد كبير من البيانات الحساسة.
وذكر موقع IBTIMES البريطانى أن الأجهزة المصابة ببرمجيات Dark Caracal أغلبها فى الولايات المتحدة وكندا وألمانيا ولبنان وفرنسا، وأن الحملة العالمية كبيرة جدا وتركز على الأجهزة النقالة، حيث إن الهاتف هو مستقبل التجسس، لأنه مليئ بالكثير من البيانات عن حياة الشخص اليومية.
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حضرت مصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام، زوجة لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام، حفل العشاء الذي أقامته مجلة "فوغ" في مدريد، إسبانيا، مساء الخميس، للاحتفال بتصدرها غلاف المجلة بإطلالة مثيرة لعددها هذا الشهر بالنسخة الاسبانية، وذلك بعد عودتها من سفر الزوجان نجم كرة القدم ديفيد بيكهام وزوجته المغنية السابقة فيكتوريا بيكهام إلى باريس معًا يوم الأربعاء لحضور عرض أزياء "لويس فيتون". بدت فيكتوريا البالغة من العمر 42 عاما، التي تحولت إلى عالم الموضة، بإطلالة مذهلة وجذابة خطفت بها أنظار الحضور وعدسات المصورين، حيث اختارت فستانا أنيقا باللون الأحمر من مجموعتها لصيف وربيع 2018، من الحرير الشيفون، وأضفى على جمالها الطبيعي مكياجا ناعما وهادئا، الذي أبرز لون بشرتها البرونزي، بالإضافة إلى تسريحة شعرها المرفوع. كما نسقت فستانها الأحمر مع زوجا من الاحذية باللون البنفسجي ذو كعب عالي، وقد أثارت فيكتوريا ضجة كبيرة
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