أطلقت ياهو تطبيقًا جديدًا للمراسلات بنظام iOS وAndroid يدعى Squirrel، يركز بشكل خاص على الأصدقاء والعائلة ومجموعات العمل التي ترغب في تبادل الرسائل ومشاركة الصور والوصلات ووسائل الإعلام الأخرى.

وتحاول شركة ياهو التى أصبحت حاليا جزءا من Verizon البقاء داخل السوق ومنافسة الشركات التقنية العملاقة مثل غوغل ومايكروسوفت وفايسبوك، وذلك بعدما تعرضت للكثير من الصدمات خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الاختراقات وعدم قدرتها على تأمين بيانات عملائها.

وبحسب موقع "Techcrunch"، فإن الوصول إلى أي مجموعة للدردشة في التطبيق يتم عن طريق الدعوة فقط. أي أنك تدعو الأشخاص من خلال رابط، ويبدو أنها تتطلب تسجيل دخول إلى Yahoo للبدء في الوقت الحالي، ولا حاجة للوصول إلى مجموعة جهات الاتصال الواسعة لانتقاء من تريد ضمه الى أعضاء المجموعة.

وتم اكتشاف Squirrel لأول مرة بواسطة AndroidPolice، وأثبت Oath (الشركة الأم لشركة Yahoo، والتي تمتلك TC)، أن التطبيق في وضع الاختبار.

ويتيح التطبيق للمستخدمين تنظيم المجموعات والدردشات بالطريقة التي يريدها المستخدم، وهو يتيح مشاركة الملفات المختلفة سواء الصور أو المستندات أو روابط الويب، مع إمكانية إنشاء ردود فعل مخصصة وإشارات للأشخاص وغرف سرية، كما يتضمن التطبيق بعض خيارات الخصوصية، إذ يمكن إنشاء غرف دردشة خاصة لشخص واحد، وذلك عبر إرسال الرابط إلى ذلك الشخص الذي يريد إضافته إلى الدردشة الجماعية، دون الحاجة إلى مشاركة جهات الاتصال الخاصة بك مع ياهو.

وتحاول ياهو من خلال تطبيقها الجديد بناء منتج جديد حول كيفية رؤية الأشخاص الذين يشاركون بالفعل المحتوى والمحادثات في مجموعات في البريد الإلكتروني ومنتجات الاتصالات الأخرى الخاصة بهم. وستكون الفكرة من هذا التطبيق هي إبقاؤه في وضع شبه مغلق، بينما تستمر ياهو في تعديله.

ويبدو التطبيق الجديد وكأنه نسخة أكثر ملاءمة للمستهلك من تطبيق الدردشة الشائع في مكان العمل Slack. وسوف يتعين على Squirrel التنافس مع تطبيقي الدردشة الأشهر واتساب وفايسبوك ماسنجر لإثبات نفسه