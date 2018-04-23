أعلنت شركة Capcom رسميا عزمها خفض الدعم للعبة الألغاز التابعة لها Puzzle Fighter، إذ تقول الشركة إن عمليات الشراء داخل التطبيق ستكون متاحة حتى 23 أبريل، على أن يتم إزالتها من جميع متاجر التطبيقات بحلول 1 يوليو المقبل، لتقوم الشركة فى النهاية بإغلاق كافة خوادم اللعبة بشكل كامل بحلول 31 يوليو المقبل، الأمر الذى يجعلها غير قابلة للتشغيل.

ووفقا لما نشره موقع androidpolice الأمريكى، فتعد لعبة Puzzle Fighter واحدة من أشهر العاب الألغاز، والتى تحتاج من اللاعبين مطابقة الأحجار الكريمة الملونة معا، مع إضافة شخصيات مثل Mega Man وStreet Fighter’s Ryu، وكان اللعبة قد ظهرت فى المتجر منذ عدة أشهر وتحديدا فى نوفمبر الماضى، مما يجعل عمرها أقل من عام من وقت الإطلاق حتى وقت الإغلاق تقريبا 9 أشهر.

ورغم البداية القوية التى حققتها اللعبة، إذ حققت أكثر من نصف مليون عملية تنزيل من متجر جوجل بلاي، ومتوسط تصنيف 4.2 من أصل 5 نجوم، كشفت الشركة بأن السبب الحقيقى وراء إزالة اللعبة هى تركيز الاهتمام للعبة Dead Rising.