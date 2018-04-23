أعلنت شركة Capcom رسميا عزمها خفض الدعم للعبة الألغاز التابعة لها Puzzle Fighter، إذ تقول الشركة إن عمليات الشراء داخل التطبيق ستكون متاحة حتى 23 أبريل، على أن يتم إزالتها من جميع متاجر التطبيقات بحلول 1 يوليو المقبل، لتقوم الشركة فى النهاية بإغلاق كافة خوادم اللعبة بشكل كامل بحلول 31 يوليو المقبل، الأمر الذى يجعلها غير قابلة للتشغيل.
ووفقا لما نشره موقع androidpolice الأمريكى، فتعد لعبة Puzzle Fighter واحدة من أشهر العاب الألغاز، والتى تحتاج من اللاعبين مطابقة الأحجار الكريمة الملونة معا، مع إضافة شخصيات مثل Mega Man وStreet Fighter’s Ryu، وكان اللعبة قد ظهرت فى المتجر منذ عدة أشهر وتحديدا فى نوفمبر الماضى، مما يجعل عمرها أقل من عام من وقت الإطلاق حتى وقت الإغلاق تقريبا 9 أشهر.
ورغم البداية القوية التى حققتها اللعبة، إذ حققت أكثر من نصف مليون عملية تنزيل من متجر جوجل بلاي، ومتوسط تصنيف 4.2 من أصل 5 نجوم، كشفت الشركة بأن السبب الحقيقى وراء إزالة اللعبة هى تركيز الاهتمام للعبة Dead Rising.
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أظهرت النجمة العالمية، ميشيل موناغان، شغفها بالموضة خلال مهرجان "ثيرست غالا-Thirst Gala" السنوي في دورته التاسعة في فندق "بيفرلي هيلز" مساء السبت، وتألقت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، بإطلالة أنيقة ومميزة على السجادة جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، بألوانها الزهرية، حيث كانت ترتدي فستانًا طويلا باللون الأسود الشفاف المُغطى بالقماش الفضي البرّاق، ونسجت طبقات من التول الأسود بين تصاميم الفستان المعقدة المزينة بالفضي، مع قطع متقطعة في وسط الصدر. وأضافت موناغان إلى إطلالتها الرائعة، المزيد من الإثارة، حيث ارتدت زوجًا من الاحذية الفضية ذات كعب عالٍ التي تتميز بشريط رقيق ملفوف حول كاحلها، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها لضفائر مجتمعة معا للوراء، ومكياجا ناعما من ظلال العيون الذهبي ولمسة من احمر الشفاة النيود.
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