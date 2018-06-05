آبل تكشف عن watchos 5 مع ميزة walkie talkie للتحدث مع الأصدقاء

كشفت شركة آبل عن احدث نسخة من نظام الساعة الذكية الخاصة بها والمعروفة بإسم "watchOS 5" حيث بدء الحديث عن دعم النظام للمزيد من التمارين مثل اليوغا وغيرها من التمارين.

سيمنحك النظام ميزة التحدي مع الاصدقاء لمدة أسبوع مع تلقي تنبيهات عن وضعك في هذا التحدي وما إذا ينبغى عليك بذل المزيد من الجهد للحاق بالصدارة وهكذا.

كما تم اضافة ميزة جديدة بإسم Walkie-Talkie للتحدث مع الاصدقاء من خلال الساعة بطريقة تشبه الرسائل الصوتية حيث ستتلقى تنبيه في حال كان هناك من يرد التواصل معك .

وأعلنت آبل ان النظام سيحصل على تطبيق Podcasts سيدعم ميزة الاختصارات التي تم الاعلان عنها في سيري لنظام iOS 12 وستدعم الساعة القراءة من الانترنت.