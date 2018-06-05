آبل تكشف عن watchos 5 مع ميزة walkie talkie للتحدث مع الأصدقاء

كشفت شركة آبل عن احدث نسخة من نظام الساعة الذكية الخاصة بها والمعروفة بإسم "watchOS 5" حيث بدء الحديث عن دعم النظام للمزيد من التمارين مثل اليوغا وغيرها من التمارين.
سيمنحك النظام ميزة التحدي مع الاصدقاء لمدة أسبوع مع تلقي تنبيهات عن وضعك في هذا التحدي وما إذا ينبغى عليك بذل المزيد من الجهد للحاق بالصدارة وهكذا.
كما تم اضافة ميزة جديدة بإسم Walkie-Talkie للتحدث مع الاصدقاء من خلال الساعة بطريقة تشبه الرسائل الصوتية حيث ستتلقى تنبيه في حال كان هناك من يرد التواصل معك .
وأعلنت آبل ان النظام سيحصل على تطبيق Podcasts سيدعم ميزة الاختصارات التي تم الاعلان عنها في سيري لنظام iOS 12 وستدعم الساعة القراءة من الانترنت.
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ظهرت عارضتا الأزياء كايا جربر وبيلا حديد، على منصة عرض أزياء المصمّم الشهير ألكساندر وانغ، ليلة الأحد في مدينة نيويورك الأميركية. ووفقا إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ظهرتا بإطلالة مميزة مِن سترات جلدية كبيرة الحجم، وشورت، وحمالات صدر من الدانتيل في العرض الذي أقيم بمنطقة South Street Seaport Pier 17 في نيويورك. وتعدّ هذه المجموعة، التي كانت متوفّرة خلال شهر سبتمبر/ أيلول، مستوحاة من أزياء والدي وانغ وتضم مجموعة من القطع الأنيقة والعصرية. وارتدت جربر البالغة من العمر 16 عاما، على المدرج أحذية الكاحل الرياضية مع الجوارب البيضاء بالإضافة إلى شورت من الجينز مربوط عند الخصر بحزام أسود، ونسقته مع سترة جلدية، وحمالة صدر سوداء من الدانتيل، وزوج من قفازات الدراجة النارية وظهرت بيلا حديد، البالغة من العمر 21 عاما، بنفس الحذاء والجوارب التي ارتدتها جربر، وكانت تتدلى من يدها اليسرى
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