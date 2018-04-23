المواصفات الكاملة لهاتف أسوس zenfone max pro m1 المنتظر

من المتوقع أن يصل هاتف Zenfone Max Pro M1 بشاشة 6 بوصة، ومعالج Snapdragon 636، وشريحتي اتصال، وكاميرا خلفية مزدوجة، كما يأتي باللونين الذهبي والأزرق والأسود، وسيتم الكشف عنه نهاية الأسبوع الجاري، وإليكم أهم ما يميز الهاتف، وفقًا للتوقعات:-

- شاشة 6 بوصة بدقة عرض 2160×1080 بيكسل.

- معالج ثماني النواة Snapdragon 636

- ذاكرة وصول عشوائي 4 /6جيجا بايت.

- ذاكرة داخلية 32/64 جيجا بايت.

- نظام التشغيل اندرويد أوريو 8.0

- شريحتي اتصال SIM.

- كاميرا خلفية 16 ميجا بيكسل.

- كاميرا امامية 16 ميجا بيكسل.

- مستشعر بصمة إصبع ، وبصمة وجه.

- بطارية 5000mAh