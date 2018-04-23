المواصفات الكاملة لهاتف أسوس zenfone max pro m1 المنتظر

من المتوقع أن يصل هاتف Zenfone Max Pro M1 بشاشة 6 بوصة، ومعالج Snapdragon 636، وشريحتي اتصال، وكاميرا خلفية مزدوجة، كما يأتي باللونين الذهبي والأزرق والأسود، وسيتم الكشف عنه نهاية الأسبوع الجاري، وإليكم أهم ما يميز الهاتف، وفقًا للتوقعات:-
- شاشة 6 بوصة بدقة عرض 2160×1080 بيكسل.
- معالج ثماني النواة Snapdragon 636
- ذاكرة وصول عشوائي 4 /6جيجا بايت.
- ذاكرة داخلية 32/64 جيجا بايت.
- نظام التشغيل اندرويد أوريو 8.0
- شريحتي اتصال SIM.
- كاميرا خلفية 16 ميجا بيكسل.
- كاميرا امامية 16 ميجا بيكسل.
- مستشعر بصمة إصبع ، وبصمة وجه.
- بطارية 5000mAh
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أظهرت النجمة العالمية، ميشيل موناغان، شغفها بالموضة خلال مهرجان "ثيرست غالا-Thirst Gala" السنوي في دورته التاسعة في فندق "بيفرلي هيلز" مساء السبت، وتألقت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، بإطلالة أنيقة ومميزة على السجادة جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، بألوانها الزهرية، حيث كانت ترتدي فستانًا طويلا باللون الأسود الشفاف المُغطى بالقماش الفضي البرّاق، ونسجت طبقات من التول الأسود بين تصاميم الفستان المعقدة المزينة بالفضي، مع قطع متقطعة في وسط الصدر. وأضافت موناغان إلى إطلالتها الرائعة، المزيد من الإثارة، حيث ارتدت زوجًا من الاحذية الفضية ذات كعب عالٍ التي تتميز بشريط رقيق ملفوف حول كاحلها، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها لضفائر مجتمعة معا للوراء، ومكياجا ناعما من ظلال العيون الذهبي ولمسة من احمر الشفاة النيود.
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