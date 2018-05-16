أونور تطلق هاتفين جديدين بسعر اقتصادي ومزايا التعرف على الوجه

أطلقت شركة أونور التابعة لهواوي هاتفين جديدين بسعر اقتصادي وبتقنيات متقدمة، حيث يأتيا Honor 7C و Honor 7A مع خاصة التعرف على الوجه.
الهاتفان يدخلان إلى السوق السعودي بسعر 699 ريال لهاتف Honor 7C الذي يأتي مع شاشة بقياس 5.99 بوصة، وسعر 449 لهاتف Honor 7A الذي يأتي مع شاشة 5.7 بوصة.
ويتمتع هاتف Honor 7C بكاميرا مزدوجة في الخلف بدقة 13 ميجابكسل و2 ميجابكسل، فيما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بكسل مع فلاش، كما يأتي مع معالج سنابدراغون 450 وذاكرة رام 4 جيجا بايت لنسخة 64 جيجا بايت، ورام 3 جيجا بايت لنسخة 64 جيجا بايت، ويجلب الهاتف معه بطارية بقدرة 3000 ملي أمبير/ ساعة.
أما هاتف Honor 7A، فيأتي مع كاميرا خلفية مزدوجة مشابهة لكاميرا الهاتف الأول، كما هو الحال مع الكاميرا الأمامية. فيما يأتي مع معالج سنابدراغون 430 وذاكرة رام 3 جيجا بيات مع مساحة تخزين داخلية 32 جيجا بايت. ويضيف الهاتف معه أيضاً بطارية بقدرة 3000 ملي أمبير / ساعة.
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تألقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، على السجادة الحمراء في الحدث الخيري التي تقيمه مؤسسة روبن هود، في مركز مؤتمرات جاكوب جافيتس، لجمع التبرعات لمساعدة الفقراء، في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة. وخطفت المغنية والراقصة الأميركية، البالغة من العمر 48 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأكثر سحرًا، وارتدت فستان سهرة طويل وبسيط من اللون الأسود، مع الأكتاف المرفوعة، وشقًا يقسم الفستان من الجانب الأيمن ممتزجا بجزء من نسيج شفاف، وزين الفستان بزهور جميلة متلألئة. وأكملت لوبيز إطلالتها المثيرة بتصفيف شعرها الانسيابى بشكل حاد من الأمام لينسدل بطبيعته على ظهرها، ووضعت زوجًا من الأقراط المتدلية، كما حملت حقيبة صغيرة مبهرة مرصعة بالجواهر، بالإضافة إلى أنها اختارت مكياجًا ناعمًا، وزوجًا من الأحذية السوداء ذات الكعب العال. وظهرت لوبيز بصحبة لاعب البيسبول "أليكس رودريجوز" الذى رافقها طوال الحفل وتبادلا القبلات معا، وظهر بإطلالة انيقة ايضا حيث ارتدى
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