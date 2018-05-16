أونور تطلق هاتفين جديدين بسعر اقتصادي ومزايا التعرف على الوجه

أطلقت شركة أونور التابعة لهواوي هاتفين جديدين بسعر اقتصادي وبتقنيات متقدمة، حيث يأتيا Honor 7C و Honor 7A مع خاصة التعرف على الوجه.

الهاتفان يدخلان إلى السوق السعودي بسعر 699 ريال لهاتف Honor 7C الذي يأتي مع شاشة بقياس 5.99 بوصة، وسعر 449 لهاتف Honor 7A الذي يأتي مع شاشة 5.7 بوصة.

ويتمتع هاتف Honor 7C بكاميرا مزدوجة في الخلف بدقة 13 ميجابكسل و2 ميجابكسل، فيما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بكسل مع فلاش، كما يأتي مع معالج سنابدراغون 450 وذاكرة رام 4 جيجا بايت لنسخة 64 جيجا بايت، ورام 3 جيجا بايت لنسخة 64 جيجا بايت، ويجلب الهاتف معه بطارية بقدرة 3000 ملي أمبير/ ساعة.

أما هاتف Honor 7A، فيأتي مع كاميرا خلفية مزدوجة مشابهة لكاميرا الهاتف الأول، كما هو الحال مع الكاميرا الأمامية. فيما يأتي مع معالج سنابدراغون 430 وذاكرة رام 3 جيجا بيات مع مساحة تخزين داخلية 32 جيجا بايت. ويضيف الهاتف معه أيضاً بطارية بقدرة 3000 ملي أمبير / ساعة.