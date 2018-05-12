أعلنت شركة جوجل عن ميزة الطباعة الجديدة الملونة من الذكاء الاصطناعي AI، خلال مؤتمر Google I / O الأسبوع الماضي، وبدأت الميزة الجديدة تشق طريقها إلى تطبيق صور جوجل لبعض المستخدمين.
والميزة الجديدة Color Pop تعمل تلقائيًا على تغيير لون الخلفية في الصور الفوتوغرافية إلى اللونين الأبيض والأسود، مع الاحتفاظ بالألوان، وبهذه الطريقة تبرز الصورة وتظهر ألوان الصورة على شكل "pop"، وهذا يرجع إلى التوازي بين الأجزاء باللونين الأسود والأبيض ولون الصورة.
ولتشغيل Color Pop، يجب تحديد هوية المستخدم بسهولة بواسطة خوادم جوجل، وإذا كانت الصورة تستوفي المتطلبات فسيظهر إشعار في علامة التبويب المساعد لتطبيق صور جوجل للإصدار الأخير 3.2.
ولا يعد الآن Color Pop تعديلًا يمكن للمستخدم اختياره يدويًا لأي صورة، ولكن ذلك قد يتغير قريبًا مع تحسن التكنولوجيا.
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تألقت النجمة العالمية كيت بلانشيت، بإطلالة أنيقة جذابة، بعد أن وصلت إلى السجادة الحمراء في اليوم الثالث من مهرجان كان، للانضمام إلى لجنة التحكيم الرئيسية، خلال عرض فيلم "الحرب الباردة". وخطفت كيت عدسات الكاميرات، بارتدائها فستان طويل منفوخ من الجهة السفلى من تصميم ماري كاترانتزو، ومنقّوش برسوم الورود الملونة التي تجمع بين الألوان البيضاء والزرقاء والسوداء، ووسطه حزام أسود وانتعلت حذاء فضي ذو كعب عالي. وبدت واثقة من خطواتها، حيث وقفت أمام الكاميرات في ثبات وثقة، مع وضع مكياج ناعم أبرز ملامح وجهها، فيما جعلت شعرها للوراء. وعلى الرغم من أنها من بين أعضاء لجنة التحكيم، إلا أن النجمة الأسترالية، لم تتخل عن أداء واجبها كأم، حيث شوهدت الخميس الماضي، وهي تحمل طفلتها إديث، البالغة من العمر 3 أعوام، وخطفت أنظار الجميع بإطلالتها فارتدت فستانا مخطط باللون الأصفر والبرتقالي. وكانت الممثلة
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