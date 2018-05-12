أعلنت شركة جوجل عن ميزة الطباعة الجديدة الملونة من الذكاء الاصطناعي AI، خلال مؤتمر Google I / O الأسبوع الماضي، وبدأت الميزة الجديدة تشق طريقها إلى تطبيق صور جوجل لبعض المستخدمين.

والميزة الجديدة Color Pop تعمل تلقائيًا على تغيير لون الخلفية في الصور الفوتوغرافية إلى اللونين الأبيض والأسود، مع الاحتفاظ بالألوان، وبهذه الطريقة تبرز الصورة وتظهر ألوان الصورة على شكل "pop"، وهذا يرجع إلى التوازي بين الأجزاء باللونين الأسود والأبيض ولون الصورة.

ولتشغيل Color Pop، يجب تحديد هوية المستخدم بسهولة بواسطة خوادم جوجل، وإذا كانت الصورة تستوفي المتطلبات فسيظهر إشعار في علامة التبويب المساعد لتطبيق صور جوجل للإصدار الأخير 3.2.

ولا يعد الآن Color Pop تعديلًا يمكن للمستخدم اختياره يدويًا لأي صورة، ولكن ذلك قد يتغير قريبًا مع تحسن التكنولوجيا.