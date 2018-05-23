هاتف BlackBerry Key2 الذي من المقرر أن يتم الكشف عنه في 7 يونيو، والذي قد تلقى بالفعل شهادات من TENAA وWFA وBluetooth SIG، تم الموافقة عليه الآن من قِبل لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية.
وبالنسبة للمواصفات، فقد ظهر من قبل على TENAA ان الهاتف سيحتوي على الكاميرا المزدوجة من الخلف بالإضافة إلى مقبس صوت 3.5 ملم ومنفذ Type-C.
وتشمل المواصفات أيضًا معالج Snapdragon 660 SoC وذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت ونظام تشغيل أندرويد أوريو 8.0، سيتم الكشف عن باقي الميزات في غصون أسبوعين.
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جذبت النجمة العالمية كاتي بيري، الأنظار بإطلالتها الغريبة والمثيرة، في حلقة الاثنين من البرنامج التليفزيوني "أميركان أيدول". وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 32 عامًا، بفستان كحلي طويل مليء بالريش الأرجواني على الكتفين والصدر والأكمام. والفستان من مجموعة أزياء خريف / شتاء 2017 للمصمم الأزياء الشهير أليكسيس مابيل. ولضمان أن تبقى جميع الأنظار حول فستانها، اختارت بيري إضافة مكياجًا بسيطًا ناعمًا من أحمر الشفاه النيود وحمرة الخدود الوردية والكحل الأسود، مع شعرها الأشقر القصير. يذكر أن كاتي بيري حصلت على 25 مليون دولار مقابل عملها ضمن فريق لجنة التحكيم في برنامج اكتشاف المواهب "أميركان أيدول" والذي انتهى بفوز المتسابقة مادي بوبي (20 عاما) من جورجيا بالجائزة الكبرى. و"أميركان أيدول" ظهر لأول مرة على قناة إي بي سي لموسمه السادس عشر بعد أن كان يعرض على قناة فوكس لمدة 15 موسمًا، وتم
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