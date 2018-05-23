هاتف BlackBerry Key2 الذي من المقرر أن يتم الكشف عنه في 7 يونيو، والذي قد تلقى بالفعل شهادات من TENAA وWFA وBluetooth SIG، تم الموافقة عليه الآن من قِبل لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية.

وبالنسبة للمواصفات، فقد ظهر من قبل على TENAA ان الهاتف سيحتوي على الكاميرا المزدوجة من الخلف بالإضافة إلى مقبس صوت 3.5 ملم ومنفذ Type-C.

وتشمل المواصفات أيضًا معالج Snapdragon 660 SoC وذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت ونظام تشغيل أندرويد أوريو 8.0، سيتم الكشف عن باقي الميزات في غصون أسبوعين.