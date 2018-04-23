لعشاق ألعاب الفيديو.. Nubia تطلق هاتف جديد بمواصفات مذهلة

كشفت "Nubia" عن هاتف جديد يهتم بألعاب الفيديو يطلق عليه Red Magic، ويتميز بتقنية تبريد متميزة، مع تحسينات أخرى لتخفيف الحرارة عن الهاتف، وجاء هذا وفقًا لما نشره موقع أمريكي شهير.
كما أن هاتف ألعاب Red Magic يمتلك لوحة LED تدعم 16.8 مليون لون RGB وخامات من الألومنيوم عالية الجودة، كما أنه يمتلك معالج Snapdragon 835 SoC، وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا بايت.
ويبدأ سعره من حوالي 396 دولار تقريبا لنسخة 6/64 جيجا بايت، وحوالي 476 دولار لنسخة 8/128 جيجا بايت، على أن يكون متاح للبيع بحلول 25 أبريل الجاري.
ويمتلك الهاتف شريحة اتصال مزدوجة، ويعمل بنظام التشغيل اندرويد أوريو 8.1، بواجهة Nubia Red Magic، وشاشة 6 بوصة LTPS TFT بدقة 1080×2160 بكسل، تمتلك نسبة 85٪ من الشاشة إلى الجسم، وفيما يتعلق بالكاميرا الخلفية، فهو يضم كاميرا بدقة 24 ميجا بيكسل، ومزودة بمستشعر الصور ISOCELL وفتحة عدسة f / 1.7.
فيما تأتى الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابيكسل مزودة بمستشعر BSI وفتحة عدسة f / 2.0 وعدسة بزاوية عريضة تبلغ 76 درجة، وبطارية 3800 مللى أمبير مع إمكانية الشحن السريع NeoPower 3.0 و Nubia، إضافة إلى امتلاكه وضع "التربو" الذى يتيح زيادة أداء الألعاب.
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أظهرت النجمة العالمية، ميشيل موناغان، شغفها بالموضة خلال مهرجان "ثيرست غالا-Thirst Gala" السنوي في دورته التاسعة في فندق "بيفرلي هيلز" مساء السبت، وتألقت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، بإطلالة أنيقة ومميزة على السجادة جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، بألوانها الزهرية، حيث كانت ترتدي فستانًا طويلا باللون الأسود الشفاف المُغطى بالقماش الفضي البرّاق، ونسجت طبقات من التول الأسود بين تصاميم الفستان المعقدة المزينة بالفضي، مع قطع متقطعة في وسط الصدر. وأضافت موناغان إلى إطلالتها الرائعة، المزيد من الإثارة، حيث ارتدت زوجًا من الاحذية الفضية ذات كعب عالٍ التي تتميز بشريط رقيق ملفوف حول كاحلها، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها لضفائر مجتمعة معا للوراء، ومكياجا ناعما من ظلال العيون الذهبي ولمسة من احمر الشفاة النيود.
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