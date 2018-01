أبل تستبدل البطاريات المتضررة بعد فضيحة بطء هواتف آيفون

فى وقت سابق من هذا الأسبوع، أرسلت شركة أبل رسالة لعملائها، تعتذر فيها عن تقليل سرعة هواتف آيفون القديمة، وقالت إنها ستتيح لهم استبدال بطاريات الهواتف المتضررة بأسعار رخيصة، حيث خفضت التكلفة من 79 دولارًا إلى 29 دولارًا، فيما تقول أبل إنه بإمكان العملاء الآن استبدال بطارياتهم بسعر منخفض.

استبدال بطارية آيفون



ووفقًا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، فقالت شركة أبل فى البداية إن البطاريات ستكون متاحة فى أواخر يناير، إلا أنها قامت بتحديث هذا الاعتذار وأوضحت أن البطاريات متاحة الآن، وقالت الشركة فى بيان جديد لها: "نحن نتوقع أن نحتاج إلى مزيد من الوقت لتكون البطاريات جاهزة، ولكننا سعداء لتقديمها لعملائنا بأسعار أقل على الفور"، موضحة أن العرض يبدأ من الآن فى كل دول العالم وينتهى فى ديسمبر 2018.

وأوضحت شركة أبل أن الإمدادات الأولية لبعض بطاريات الاستبدال قد تكون محدودة، وأن التفاصيل ستقدم قريبًا على موقع Apple.com، وكانت شركة أبل قد اعترفت بأنها كانت تبطء نماذج آيفون القديمة لتعويض شيخوخة البطاريات.

لذلك فيمكن لأصحاب هواتف iPhone 6 أو iPhone 6 Plus أو iPhone 6s أو iPhone 6s Plus أو iPhone SE أو iPhone 7 أو iPhone 7 Plus الذين يرغبون فى استعادة الأداء مرة آخرى تغيير بطارية هواتفهم الآن بسعر 29 دولارًا.