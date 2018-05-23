تعتزم شركة "أبل" الأمريكية الكشف عن 3 نماذج جديدة من شاحن هاتف آيفون خلال هذا العاموفقًا لما ذكرته سكاي نيوز العربية.
فالشاحن الجديد سيكون أقل في الوزن وأسرع فى عملية تزويد الهاتف بالطاقة، وأرخص في السعر.
وأوضحت القناة أنه تم رصد تغير مفاجئ من جانب "أبل" تمثل في تخفيض سعر كابل (USB-C) بنحو 25 بالمئة، إذ تراجع سعره من 25 إلى 19 دولارا فى الولايات المتحدة.
واعتبر أن إقدام "أبل" على هذه الخطوة ينطوى على أهمية كبيرة، ربما تأتي في سياق تخفيض الشركة الأمريكية لسعر آيفون بنحو 200 دولار.
ووفقًا للشائعات؛ تدرس "أبل" خطوات من أجل تخفيض أسعار هواتف آيفون الجديدة، وذلك عن طريق تقليص تكلفة الإنتاج.
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جذبت النجمة العالمية كاتي بيري، الأنظار بإطلالتها الغريبة والمثيرة، في حلقة الاثنين من البرنامج التليفزيوني "أميركان أيدول". وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 32 عامًا، بفستان كحلي طويل مليء بالريش الأرجواني على الكتفين والصدر والأكمام. والفستان من مجموعة أزياء خريف / شتاء 2017 للمصمم الأزياء الشهير أليكسيس مابيل. ولضمان أن تبقى جميع الأنظار حول فستانها، اختارت بيري إضافة مكياجًا بسيطًا ناعمًا من أحمر الشفاه النيود وحمرة الخدود الوردية والكحل الأسود، مع شعرها الأشقر القصير. يذكر أن كاتي بيري حصلت على 25 مليون دولار مقابل عملها ضمن فريق لجنة التحكيم في برنامج اكتشاف المواهب "أميركان أيدول" والذي انتهى بفوز المتسابقة مادي بوبي (20 عاما) من جورجيا بالجائزة الكبرى. و"أميركان أيدول" ظهر لأول مرة على قناة إي بي سي لموسمه السادس عشر بعد أن كان يعرض على قناة فوكس لمدة 15 موسمًا، وتم
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