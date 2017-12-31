5 علامات تكشف تقليل أبل لسرعة هاتفك الآيفون

اعتذرت شركة أبل فى وقت سابق لمستخدمى هواتف آيفون عن تقليل سرعة الهواتف عمدًا، ووعدت أنها ستتيح للمستخدمين استبدال البطاريات القديمة لهواتفهم الذكية مقابل أخرى جديدة بسعر منخفض يصل إلى 29 دولارا، وقد رصد موقع TOI الهندى، مجموعة من الدلائل التى التى تكشف ضعف سرعة هاتفك الآيفون، وأن البطارية بحاجة للاستبدال كما يلى:
استغراق التطبيقات كثيرا من الوقت للعمل
يمكن تجربة ذلك من خلال إغلاق كل التطبيقات بشكل إجبارى، وحالة استغراق التطبيق الكثير من الوقت للفتح أكثر من المعتاد، فهذا حتمًا يعنى أنه ناتج عن البطارية.
-تحديث أقل خلال تصفح الإنترنت
كذلك يمكن أن يلاحظ المستخدم بطء تحديث الشاشة خلال تصفح مواقع الويب او الشاشة الرئيسية.
-تعتيم الخلفية
يمكن للمستخدم معرفة ذلك، حال ملاحظة أن الشاشة لم تعد بنفس السطوع الذى كانت عليه قبل ذلك.
- انخفاض صوت السماعات
كذلك يعد صوت الهاتف من الأمور التى تدل على ذلك، إذا ما شعر المستخدم أن صوت الهاتف لم يعد مرتفعًا كما كان من قبل.
- تعطيل فلاش الكاميرا
فى بعض الحالات سيتم تعطيل الفلاش الخاص بالكاميرا الخلفية، ولن يظهر خيار تشغيله فى واجهة تشغيل الكاميرا.
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بعد أن فاجأت النجمة العالمية بينلوبى كروز عشاقها ومحبيها بتحول مظهرها إلى مصممة الأزياء دوناتيلا فيرساتشي التي تلعب دورها في المسلسل التلفزيوني "Versace: American Crime Story "، والذي تدور أحداثه عن اغتيال مؤسس علامة "فيرساتشي" الفاخرة، جياني فيرساتشي، في عام 1997، نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورا جديدة للممثلة الإسبانية والتي لاقت استحسانا كبيرا من معجبيها. وظهرت الفنانة البالغة من العمر 43 عاما بإطلالة مثيرة وأنيقة، حيث ظهرت بشعر مستعار باللون الأشقر، وارتدت فستانا ابيضا أبرز منحنيات جسدها الذي يشبه الساعة الرملية، ويتميز بفتحة كبيرة بإحدى الجانبين تصل إلى أعلى الفخذ، ولكونها استولت على أسلوب "دونتيلا" الشهير، فقد نجحت في إضفاء البهجة والجاذبية والإثارة إلى إطلالتها. الجدير بالذكر أن محطّة "FX" المُنتجة لسلسلة تمثيليات الجرائم الأميركية American Crime Story نشرت أول فيديو ترويجي للمسلسل The Assassination of Gianni Versace: American Crime
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