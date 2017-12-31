5 علامات تكشف تقليل أبل لسرعة هاتفك الآيفون

اعتذرت شركة أبل فى وقت سابق لمستخدمى هواتف آيفون عن تقليل سرعة الهواتف عمدًا، ووعدت أنها ستتيح للمستخدمين استبدال البطاريات القديمة لهواتفهم الذكية مقابل أخرى جديدة بسعر منخفض يصل إلى 29 دولارا، وقد رصد موقع TOI الهندى، مجموعة من الدلائل التى التى تكشف ضعف سرعة هاتفك الآيفون، وأن البطارية بحاجة للاستبدال كما يلى:

استغراق التطبيقات كثيرا من الوقت للعمل

يمكن تجربة ذلك من خلال إغلاق كل التطبيقات بشكل إجبارى، وحالة استغراق التطبيق الكثير من الوقت للفتح أكثر من المعتاد، فهذا حتمًا يعنى أنه ناتج عن البطارية.

-تحديث أقل خلال تصفح الإنترنت

كذلك يمكن أن يلاحظ المستخدم بطء تحديث الشاشة خلال تصفح مواقع الويب او الشاشة الرئيسية.

-تعتيم الخلفية

يمكن للمستخدم معرفة ذلك، حال ملاحظة أن الشاشة لم تعد بنفس السطوع الذى كانت عليه قبل ذلك.

- انخفاض صوت السماعات

كذلك يعد صوت الهاتف من الأمور التى تدل على ذلك، إذا ما شعر المستخدم أن صوت الهاتف لم يعد مرتفعًا كما كان من قبل.

- تعطيل فلاش الكاميرا

فى بعض الحالات سيتم تعطيل الفلاش الخاص بالكاميرا الخلفية، ولن يظهر خيار تشغيله فى واجهة تشغيل الكاميرا.