lg تكشف عن ثلاث هواتف جديدة

كشفت شركة LG عن هواتف Q Stylus + وQ Stylus وQ Stylus α، حيث تمتلك الهواتف الجديدة شاشة FHD + FullVision بقياس 6.2 بوصة،
والهواتف مدعومة بمعالج ثماني النواة 0.8 جيجاهيرتز، ويعمل بنظام أندرويد 8.0، كما يأتي طراز Q Pen Stylus + مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت وذاكرة تخزين 64 جيجابايت.
إضافة إلى كاميرا خلفية بدقة 16 ميجابيكسل، في حين يأتي إصداري Q Stylus وQ Stylus α بذاكرة وصول عشوائي سعتها 3 جيجابايت وذاكرة تخزين 32 جيجابايت.
وتتميز جميع الهواتف بمقدار عالي من المتانة، حيث يمتلكون ترخيص MIL-STD 810G، إلا ان هاتفي Q Stylus + وQ Stylus هما فقط اللذان يمتلكان ترخيص IP68 لمقاومة الماء والغبار.
وتمتلك الهواتف الثلاثة تقنيات Portrait mode وQLens ووضع الصوت المحيطى DTS: X 3D Surround Sound، كما تضم الهواتف الثلاثة بطارية بقوة 3300 مللى أمبير، إضافة إلى ميزة الشحن السريع.
ومن المنتظر أن يتم طرح الهاتف الذكي على أساس محدود بدءًا من الشهر الحالي في أمريكا الشمالية وآسيا متبوعًا بمناطق رئيسية أخرى في الربع الثالث من عام 2018.
GMT 22:53 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيووصول الجيل الجديد من نظارة "Spectacles" إلى الإمارات
GMT 22:52 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيوجوجل تُقدم تصميم "Gmail" الجديد لجميع المستخدمين الشهر القادم
GMT 22:46 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيوميزة الردود الذكية تصل لتطبيق Android Messages
GMT 22:26 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيوآبل تطرح ميزة جديدة تساعدك على التحكم في الوقت
GMT 22:04 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيوتعرف على مواصفات لاب توب ZenBook Pro
جذبت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، أنظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المميزة على السجادة الحمراء خلال فعاليات حفلة توزيع جوائز "Council Of Fashion Designers America" "مجلس مصممي الأزياء في أميركا" لعام 2018، المقام في مدينة نيويورك الأميركية، يوم الاثنين. وعلى الرغم من انفصالها عن حبيبها المغني الشاب زين مالك بعد ارتباطهما لأكثر من عامين، بدت جيجي حديد مفعمة بالحيوية والسعادة، خلال الحدث السنوي، وسط عدد كبير من النجمات والمشاهير. وارتدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عامًا، جمبسوت ملوَّن بألوان قوس قزح ضيق يغطي جسدها من الرقبة إلى اخمض القدمين من توقيع دار الأزياء العالمية "فيرساتشي" مع زوج من الأحذية الحمراء، واعتمدت تسريحة مصففة إلى الوراء لينسدل شعرها بطبيعته على ظهرها، بالاضافة إلى مكياج ملفِّت من أحمر شفاه باللون الخمري ومكياج عيون دخاني. وأضافت جيجي لإطلالتها بعض الاكسسوار الجذابة منها خاتم
أرسل تعليقك