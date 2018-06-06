lg تكشف عن ثلاث هواتف جديدة

كشفت شركة LG عن هواتف Q Stylus + وQ Stylus وQ Stylus α، حيث تمتلك الهواتف الجديدة شاشة FHD + FullVision بقياس 6.2 بوصة،

والهواتف مدعومة بمعالج ثماني النواة 0.8 جيجاهيرتز، ويعمل بنظام أندرويد 8.0، كما يأتي طراز Q Pen Stylus + مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت وذاكرة تخزين 64 جيجابايت.

إضافة إلى كاميرا خلفية بدقة 16 ميجابيكسل، في حين يأتي إصداري Q Stylus وQ Stylus α بذاكرة وصول عشوائي سعتها 3 جيجابايت وذاكرة تخزين 32 جيجابايت.

وتتميز جميع الهواتف بمقدار عالي من المتانة، حيث يمتلكون ترخيص MIL-STD 810G، إلا ان هاتفي Q Stylus + وQ Stylus هما فقط اللذان يمتلكان ترخيص IP68 لمقاومة الماء والغبار.

وتمتلك الهواتف الثلاثة تقنيات Portrait mode وQLens ووضع الصوت المحيطى DTS: X 3D Surround Sound، كما تضم الهواتف الثلاثة بطارية بقوة 3300 مللى أمبير، إضافة إلى ميزة الشحن السريع.

ومن المنتظر أن يتم طرح الهاتف الذكي على أساس محدود بدءًا من الشهر الحالي في أمريكا الشمالية وآسيا متبوعًا بمناطق رئيسية أخرى في الربع الثالث من عام 2018.