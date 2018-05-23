تطبيق google photos يُمكن المستخدمين من تمييز صورهم المفضلة

طرحت شركة جوجل ميزة جديدة لوضع علامة على الصور كمفضلة، وهذا بالضغط على الزر الذي يمثل شكل نجمة ويكون موجود أعلى كل صورة بتطبيق Google Photos، وفقا لموقع phonearena.
ومن المتوقع أن تطلق الشركة مزيدًا من التحديثات الجديدة لتطبيق الصور في وقت قريب إذ سيتمكن مستخدمو صور Google قريبًا من التعبير عن إعجابهم بالصور التي يشاركها أصدقاؤهم، وسيكون هذا من خلال رمزًا جديدًا على شكل قلب متاحًا أعلى الصور، بجوار رمز النجمة الجديد.
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جذبت النجمة العالمية كاتي بيري، الأنظار بإطلالتها الغريبة والمثيرة، في حلقة الاثنين من البرنامج التليفزيوني "أميركان أيدول". وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 32 عامًا، بفستان كحلي طويل مليء بالريش الأرجواني على الكتفين والصدر والأكمام. والفستان من مجموعة أزياء خريف / شتاء 2017 للمصمم الأزياء الشهير أليكسيس مابيل. ولضمان أن تبقى جميع الأنظار حول فستانها، اختارت بيري إضافة مكياجًا بسيطًا ناعمًا من أحمر الشفاه النيود وحمرة الخدود الوردية والكحل الأسود، مع شعرها الأشقر القصير. يذكر أن كاتي بيري حصلت على 25 مليون دولار مقابل عملها ضمن فريق لجنة التحكيم في برنامج اكتشاف المواهب "أميركان أيدول" والذي انتهى بفوز المتسابقة مادي بوبي (20 عاما) من جورجيا بالجائزة الكبرى. و"أميركان أيدول" ظهر لأول مرة على قناة إي بي سي لموسمه السادس عشر بعد أن كان يعرض على قناة فوكس لمدة 15 موسمًا، وتم
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