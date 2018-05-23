تطبيق google photos يُمكن المستخدمين من تمييز صورهم المفضلة

طرحت شركة جوجل ميزة جديدة لوضع علامة على الصور كمفضلة، وهذا بالضغط على الزر الذي يمثل شكل نجمة ويكون موجود أعلى كل صورة بتطبيق Google Photos، وفقا لموقع phonearena.

ومن المتوقع أن تطلق الشركة مزيدًا من التحديثات الجديدة لتطبيق الصور في وقت قريب إذ سيتمكن مستخدمو صور Google قريبًا من التعبير عن إعجابهم بالصور التي يشاركها أصدقاؤهم، وسيكون هذا من خلال رمزًا جديدًا على شكل قلب متاحًا أعلى الصور، بجوار رمز النجمة الجديد.