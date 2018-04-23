اكتشفت شركة آبل أن هناك عدد محدود من حواسبك الماك بوك برو وتحديدًا النسخة التي لا تأتي مع شريط لمسي تعاني بطارياتها من مشاكل تصنيعية تؤدي إلى تمددها وبالتالي تعرض استبدالها ببطارية سليمة مجانًا.

المشاكل ظهرت في الحواسب ذات قياس 13 بوصة والمصنعة خلال الفترة ما بين اكتوبر 2016 و أكتوبر 2017 وهي لا تحمل شريط لمسي فوق لوحة المفاتيح، ومن خلال هذه الصفحة يمكنك معرفة إن كان جهازك متضررًا ويستحق التعويض والإصلاح أم لا عن طريق ادخال الرقم التسلسلي للجهاز ضمن الشريط المخصص.

تقول آبل أنه لو كان جهازك مؤهلاً لاستبدال البطارية يمكنك فعل ذلك من خلال أحد متاجر الشركة أو الوكلاء المرخصين أو إرسال الجهاز بالبريد لمراكز الإصلاح. أما من كان لديه جهاز يستفيد من الإستبدال المجاني وسبق أن قام بذلك على حسابه، يمكنه مراسلة الشركة للسؤال عن إمكانية تعويضه بمبلغ مالي مقابل أجور الاستبدال أم لا.