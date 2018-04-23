اكتشفت شركة آبل أن هناك عدد محدود من حواسبك الماك بوك برو وتحديدًا النسخة التي لا تأتي مع شريط لمسي تعاني بطارياتها من مشاكل تصنيعية تؤدي إلى تمددها وبالتالي تعرض استبدالها ببطارية سليمة مجانًا.
المشاكل ظهرت في الحواسب ذات قياس 13 بوصة والمصنعة خلال الفترة ما بين اكتوبر 2016 و أكتوبر 2017 وهي لا تحمل شريط لمسي فوق لوحة المفاتيح، ومن خلال هذه الصفحة يمكنك معرفة إن كان جهازك متضررًا ويستحق التعويض والإصلاح أم لا عن طريق ادخال الرقم التسلسلي للجهاز ضمن الشريط المخصص.
تقول آبل أنه لو كان جهازك مؤهلاً لاستبدال البطارية يمكنك فعل ذلك من خلال أحد متاجر الشركة أو الوكلاء المرخصين أو إرسال الجهاز بالبريد لمراكز الإصلاح. أما من كان لديه جهاز يستفيد من الإستبدال المجاني وسبق أن قام بذلك على حسابه، يمكنه مراسلة الشركة للسؤال عن إمكانية تعويضه بمبلغ مالي مقابل أجور الاستبدال أم لا.
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أظهرت النجمة العالمية، ميشيل موناغان، شغفها بالموضة خلال مهرجان "ثيرست غالا-Thirst Gala" السنوي في دورته التاسعة في فندق "بيفرلي هيلز" مساء السبت، وتألقت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، بإطلالة أنيقة ومميزة على السجادة جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، بألوانها الزهرية، حيث كانت ترتدي فستانًا طويلا باللون الأسود الشفاف المُغطى بالقماش الفضي البرّاق، ونسجت طبقات من التول الأسود بين تصاميم الفستان المعقدة المزينة بالفضي، مع قطع متقطعة في وسط الصدر. وأضافت موناغان إلى إطلالتها الرائعة، المزيد من الإثارة، حيث ارتدت زوجًا من الاحذية الفضية ذات كعب عالٍ التي تتميز بشريط رقيق ملفوف حول كاحلها، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها لضفائر مجتمعة معا للوراء، ومكياجا ناعما من ظلال العيون الذهبي ولمسة من احمر الشفاة النيود.
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