كوالكوم تكشف عن معالج جديد مخصص لأجهزة الكمبيوتر.

كشفت شركة "كوالكوم" المتخصصة في تصنيع رقاقات المعالج، عن معالج Snapdragon 850، مخصص لأجهزة الكمبيوتر وهذا خلال فعاليات معرض Computex 2018 فى تايوان، وجاء هذا وفقًا لما نشره موقع هندي شهير.

ويوفر المعالج الجديد زيادة تصل إلى 30 % من حيث الأداء، وزيادة تصل إلى ثلاثة أضعاف فيما يتعلق بأداء الذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى ارتفاع فى سرعة الاتصال عبر شبكات LTE إلى 1.2 جيجابايت فى الثانية، وما يصل إلى 25 ساعة من الاستخدام المتواصل.



ويعد معالج Snapdragon 850 الجديد، عبارة عن نسخة محسنة من معالج Snapdragon 845، الذى ظهر لأول مرة ضمن عدد من الهواتف الذكية فى وقت سابق من العام الجارى، كما يعد هو أول معالج هاتف محمول يدعم أجهزة الكمبيوتر المتصلة دائمًا، إلا أنه من الواضح أن كوالكوم ترغب بمنح أجهزة كمبيوتر ويندوز 10 المعتمدة على معماريات ARM رقاقة معالجة مخصصة.

وقال Alex Katouzian، نائب رئيس شركة كوالكوم: "بالاعتماد على أجهزة الحاسب المتصلة دائمًا Always On التى تم الإعلان عنها خلال العام الماضى بالشراكة مع مايكروسوفت، فإنه يسرنا الآن العمل مع سامسونج للمساعدة فى توفير إمكانية تنقل حقيقية للمستهلكين مع ميزات الإنتاجية والترفيه فى ويندوز 10، ويعد عملنا مع رواد المحمول مثل سامسونج أمرًا مهمًا لتوسيع هذه الفئة ومساعدتنا على تقديم الجيل التالى من أجهزة كمبيوتر AlwaysOn وAlways Connected إلى المستهلكين".

وكشفت كوالكوم أن رقاقة Snapdragon 850 تتضمن مودم X20 LTE بسرعة تنزيل تبلغ 1.2 جيجا بايت فى الثانية، وسرعة تحميل تبلغ 150 ميجا بايت فى الثانية، مع أنوية Kryo 385 المبنية اعتمادًا على معمارية Arm Cortex بتردد يصل إلى 2.96 جيجا هيرتز وما يصل إلى 8 أنوية، ووحدة معالجة رسوميات Adreno 630 الداعمة لتقنيات Open GL ES 3.2 و Open CL 2.0 وVulkan و DirectX 12 وتشغيل فيديو بدقة Urtla HD.