من آيبود نانو للتليفزيونات 3d تكنولوجيات كتب 2017 نهايتها

رغم ظهور الكثير من الابتكارات والأجهزة الجديدة خلال عام 2017، إلا أنها كتبت نهاية الكثير من الابتكارات الأخرى، التى كانت ذات شعبية وصيت ذائع لسنوات طويلة، ومع انتهاء عام 2017 نرصد أبرز الابتكارات التى لن نراها مرة أخرى

هواتف ويندوزفون

اعترفت مايكروسوفت فى نهاية المطاف هذا العام بانتهاء عصر هواتف ويندوز، فخلال سلسلة من التغريدات، كتب الرئيس التنفيذى للشركة جو بلفيور أن مايكروسوفت لم تعد تطور ميزات جديدة أو أجهزة ويندوز موبايل، إلا أنه أكد للعملاء أن الأجهزة الحالية ستستمر فى الحصول على الدعم فى شكل إصلاحات للأخطاء والتحديثات الأمنية وما إلى ذلك.



التليفزيونات ثلاثية الأبعاد

كانت التليفزيونات الـ3D واحدة من التكنولوجيات ذائعة الصيت خلال سنوات، ومع قدوم عام 2017، وتوقفت معظم العلامات التجارية الكبرى مثل إلى جى وسونى عن دعم تكنولوجيا 3D بأجهزة التلفاز الخاصة بها.



آيبود نانو

وخلال هذا العام أعلنت شركة أبل عن نهاية آيبود نانو وآيبود shufle، وكان الثنائى يختلفان عن نسخة الآيبود التقليدية ومشغل MP3، فكل من إيبود نانو وإيبود shuffle يفتقران إلى قدرات الإنترنت ولم يتم تحديثهما منذ عامين على الأقل.



خدمة التراسل الفورى AIM

شهد عام 2017 أيضًا نهاية أول خدمة تراسل فورى وهى AIM فى وقت سابق من هذا الشهر، إذ أغلقت خدمة الرسائل الفورية الشهيرة يوم 15 ديسمبر، بعد أن استمرت لمدة 20 عامًا.

وقالت الشركة فى بيان: "اعتبارًا من 15 ديسمبر 2017، سيتم إغلاق منتجات وخدمات أول ماسنجر فورى ولن يعمل بعد الآن".



مشروع جوجل تانجو

وفى وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة جوجل عن إغلاق مشروع تانجو، والذى كان واحدًا من خطط الشركات الطموحة لإعادة اختراع الكاميرات الذكية، إذ كان يسمح مشروع جوجل تانجو للمطورين بتصميم تطبيقات الواقع المعزز لهواتف أندرويد.

وأعلنت شركة جوجل عن وقف دعم مشروع تانجو ابتداء من مارس 2018.



تطبيقات جوجل كروم

وفى ديسمبر من هذا العام، أوقفت جوجل قسم "التطبيقات" فى سوق كروم الإلكترونى لإصدارات ويندوز وماك ولينوكس من كروم.

وأرسلت الشركة رسائل إلكترونية إلى مطورى تطبيقات كروم أنه بينما ستعمل التطبيقات المثبتة سابقًا، فستتم إزالة الميزة فى الربع الأول من عام 2018.



دردشة GTalk

وشهد هذا العام نهاية رسمية لـGtalk أو Gchat وهى منصة الرسائل التى قدمت لأول مرة فى عام 2005.

وتم استبدال GTalk بواسطة جوجل هانج أوت، إذ أطلقت جوجل خدمة دردشة هانج أوت فى عام 2013 كشريط جانبى فى جى ميل.