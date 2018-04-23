قد أبلى النظام الذي طورته جوجل في Gmail لمنع الرسائل المزعجة "Spam" بلاًء حسن في منع الرسائل المزعجة، ولكن كما تعلم تتطور حيل البرمجيات الخبيثة أو دعنا نسميها مزعجة في هذه الحالة بشكل طردي مع أنظمة الحماية، فهم في صراع مستمر.
انتشرت حيلة جديدة للرسائل المزعجة التي تصل لمستخدمي Gmail تظهر أن صاحب البريد هو من قام بإرسال الرسالة إلى نفسه، حيث انتشرت عدة مقالات في صفحة المساعدة لـ Gmail تظهر عدد كبير من المستخدمين تعرضهم لنفس الحيلة كما أن أحد كتاب موقع 9to5Google قد تعرض لنفس الأمر وهنا صورة لبريده الإلكتروني.
فكما ترى أن عنوان بريد متلقي الرسائل المزعجة قد تضمن ضمن قائمة طويلة من العناوين وكأنه قد أرسل لنفسه هذه الرسائل، وما يزيد المخاوف أكثر أن هذه الرسائل المزعجة تظهر في بعض الأحيان في مجلد الرسائل المرسلة!، مما يعني أن الأمر يوحي وكأن هنالك اختراق للبريد الإلكتروني.
رغم أن المستخدمين الذين تعرضوا لهذه المشكلة قد قاموا بتغيير كلمة السر إلا أن الرسائل ما زالت تظهر وبنفس طريقة الإرسال.
لقد تم التواصل مع جوجل لتوضيح الأمر ولم يتم التأكد من بعد ما إن كانت خدمات البريد الآخرى مثل Outlook قد تعرضت لنفس المشكلة.
GMT 22:41 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيسانتطبيق "Opera VPN" لحماية خصوصية المستخدم في طريقه للإغلاق نهائيًا
GMT 22:40 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيسانNubia تطلق هاتفها الذكي "Red Magic" لعشاق ألعاب الفيديو
GMT 22:36 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيسانأمازون تطور "روبوت" منزلي للتواصل مع اليكسا
GMT 22:31 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيسانAmazon تطور روبوت منزلي يتنقل بين الغرف
GMT 22:27 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيسانون بلس تعلن أن هاتف "OnePlus 6" سيأتي بتصميم زجاجي
أظهرت النجمة العالمية، ميشيل موناغان، شغفها بالموضة خلال مهرجان "ثيرست غالا-Thirst Gala" السنوي في دورته التاسعة في فندق "بيفرلي هيلز" مساء السبت، وتألقت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، بإطلالة أنيقة ومميزة على السجادة جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، بألوانها الزهرية، حيث كانت ترتدي فستانًا طويلا باللون الأسود الشفاف المُغطى بالقماش الفضي البرّاق، ونسجت طبقات من التول الأسود بين تصاميم الفستان المعقدة المزينة بالفضي، مع قطع متقطعة في وسط الصدر. وأضافت موناغان إلى إطلالتها الرائعة، المزيد من الإثارة، حيث ارتدت زوجًا من الاحذية الفضية ذات كعب عالٍ التي تتميز بشريط رقيق ملفوف حول كاحلها، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها لضفائر مجتمعة معا للوراء، ومكياجا ناعما من ظلال العيون الذهبي ولمسة من احمر الشفاة النيود.
أرسل تعليقك