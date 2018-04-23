قد أبلى النظام الذي طورته جوجل في Gmail لمنع الرسائل المزعجة "Spam" بلاًء حسن في منع الرسائل المزعجة، ولكن كما تعلم تتطور حيل البرمجيات الخبيثة أو دعنا نسميها مزعجة في هذه الحالة بشكل طردي مع أنظمة الحماية، فهم في صراع مستمر.

انتشرت حيلة جديدة للرسائل المزعجة التي تصل لمستخدمي Gmail تظهر أن صاحب البريد هو من قام بإرسال الرسالة إلى نفسه، حيث انتشرت عدة مقالات في صفحة المساعدة لـ Gmail تظهر عدد كبير من المستخدمين تعرضهم لنفس الحيلة كما أن أحد كتاب موقع 9to5Google قد تعرض لنفس الأمر وهنا صورة لبريده الإلكتروني.

فكما ترى أن عنوان بريد متلقي الرسائل المزعجة قد تضمن ضمن قائمة طويلة من العناوين وكأنه قد أرسل لنفسه هذه الرسائل، وما يزيد المخاوف أكثر أن هذه الرسائل المزعجة تظهر في بعض الأحيان في مجلد الرسائل المرسلة!، مما يعني أن الأمر يوحي وكأن هنالك اختراق للبريد الإلكتروني.

رغم أن المستخدمين الذين تعرضوا لهذه المشكلة قد قاموا بتغيير كلمة السر إلا أن الرسائل ما زالت تظهر وبنفس طريقة الإرسال.

لقد تم التواصل مع جوجل لتوضيح الأمر ولم يتم التأكد من بعد ما إن كانت خدمات البريد الآخرى مثل Outlook قد تعرضت لنفس المشكلة.