واتس آب يتوقف عن العمل على بعض الهواتف مع بدء 2018

كشف تقرير جديد لموقع "مترو" البريطانى، عن أن تطبيق واتس آب سيتوقف عن العمل نهائيًا على بعض الهواتف الذكية، ابتداء من يوم 1 يناير، أى بعد دقائق بسيطة من بداية العام الجديد.



وأعلن تطبيق التراسل المملوك لشركة فيس بوك عن هذه الخطوة فى وقت سابق من العام، إذ قال عبر مدونته: "نحن نتطلع إلى السنوات السبع المقبلة، نريد أن نركز جهودنا على المنصات المتنقلة التى تستخدمها الغالبية العظمى من الناس".



وكان تطبيق واتس آب قد أعلن فى وقت سابق أن أى جهاز بلاك بيرى يعمل بنظام التشغيل بلاك بيرى أو بلاك بيرى 10 لن يكون قادرًا على استخدام الخدمة مع بداية 2018، بالإضافة إلى ذلك، لن يعمل تطبيق واتس آب على أى هاتف يعمل بنظام التشغيل ويندوز 8.0 أو أى نظام أقدم تابع لمايكروسوفت.