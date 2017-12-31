واتس آب يتوقف عن العمل على بعض الهواتف مع بدء 2018

كشف تقرير جديد لموقع "مترو" البريطانى، عن أن تطبيق واتس آب سيتوقف عن العمل نهائيًا على بعض الهواتف الذكية، ابتداء من يوم 1 يناير، أى بعد دقائق بسيطة من بداية العام الجديد.
وأعلن تطبيق التراسل المملوك لشركة فيس بوك عن هذه الخطوة فى وقت سابق من العام، إذ قال عبر مدونته: "نحن نتطلع إلى السنوات السبع المقبلة، نريد أن نركز جهودنا على المنصات المتنقلة التى تستخدمها الغالبية العظمى من الناس".
وكان تطبيق واتس آب قد أعلن فى وقت سابق أن أى جهاز بلاك بيرى يعمل بنظام التشغيل بلاك بيرى أو بلاك بيرى 10 لن يكون قادرًا على استخدام الخدمة مع بداية 2018، بالإضافة إلى ذلك، لن يعمل تطبيق واتس آب على أى هاتف يعمل بنظام التشغيل ويندوز 8.0 أو أى نظام أقدم تابع لمايكروسوفت.
GMT 22:20 2017 الجمعة ,01 كانون الأول / ديسمبرواتس آب يختبر ميزة جديدة تتيح لـ"أدمن" المجموعات منع الأعضاء من الدردشة
GMT 13:48 2017 الأربعاء ,30 آب / أغسطس"واتس آب" تتيح ميزة توثيق الحسابات
GMT 07:18 2017 الأحد ,11 حزيران / يونيوواتس آب يطلق ميزة جديدة لاستعادة الرسائل بعد إرسالها قريبا
GMT 21:28 2017 الأربعاء ,03 أيار / مايوصحف غربية تعلن عن وجود عطل في تطبيق واتس آب على مستوى العالم
GMT 23:12 2017 الجمعة ,21 إبريل / نيسانالسجن عقوبة تبادل أخبار مزيفة عبر واتس آب في الهند
بعد أن فاجأت النجمة العالمية بينلوبى كروز عشاقها ومحبيها بتحول مظهرها إلى مصممة الأزياء دوناتيلا فيرساتشي التي تلعب دورها في المسلسل التلفزيوني "Versace: American Crime Story "، والذي تدور أحداثه عن اغتيال مؤسس علامة "فيرساتشي" الفاخرة، جياني فيرساتشي، في عام 1997، نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورا جديدة للممثلة الإسبانية والتي لاقت استحسانا كبيرا من معجبيها. وظهرت الفنانة البالغة من العمر 43 عاما بإطلالة مثيرة وأنيقة، حيث ظهرت بشعر مستعار باللون الأشقر، وارتدت فستانا ابيضا أبرز منحنيات جسدها الذي يشبه الساعة الرملية، ويتميز بفتحة كبيرة بإحدى الجانبين تصل إلى أعلى الفخذ، ولكونها استولت على أسلوب "دونتيلا" الشهير، فقد نجحت في إضفاء البهجة والجاذبية والإثارة إلى إطلالتها. الجدير بالذكر أن محطّة "FX" المُنتجة لسلسلة تمثيليات الجرائم الأميركية American Crime Story نشرت أول فيديو ترويجي للمسلسل The Assassination of Gianni Versace: American Crime
أرسل تعليقك