تويتر يخطط لإطلاق شبكة إعلانية جديدة تنافس غوغل وفيس بوك

دعت شركة "تويتر" الناشرين للاشتراك فى برنامج جديد خاص بها يحمل اسم Twitter Timeline Ads، وفى حين أنه لا يعد أكثر من مجرد برنامج تجريبى، لكن يشير إلى أمر مهم للغاية، وهو أن موقع التغريدات القصيرة "تويتر" يريد إنقاذ نفسه والعودة للمنافسة من خلال الاستثمار فى تقنية متقدمة للتكنولوجيا الإعلانية مدعومة من الناشرين لجمع أموال الإعلانات الرقمية.
وتأتى تلك الخطة فى أعقاب خوارزمية فيس بوك الجديدة التى لا تأتى فى صالح الناشرين، والتى تخفى منشوراتهم بالقصد لصالح المنشورات الخاصة بالأهل والأصدقاء، ويقول بعض الناشرين، إن تويتر أكثر استعدادًا الآن من فيس بوك للعمل معهم ودعمهم، إذ يوظف موقع تويتر الناشرين لمساعدته فى التعمق فى الإعلان الآلى ومحاربة احتكار فيس بوك للإعلانات الرقمية.
ووفقا لتقرير من موقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى أنشأت الشركة صفحة مقصودة على الإنترنت تطلب من الناشرين الاشتراك فى برنامج إعلانى تجريبى يسمى Twitter Timeline Ads، يشبه بشكل كبير البرامج الإعلانية الشهيرة الأخرى، مثل شبكة غوغل الإعلانية وشبكة Facebook Audience Network، وتريد تويتر عرض الإعلانات باستخدام برامج تلقائية خارج موقع الويب الرئيسى والتطبيق، وستكون ضمن الوحدات الإعلانية على المواقع المختلفة للناشرين.
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حصدَت المغنية الأميركية تايلور سويفت جائزتين تكريميتين في حفلة توزيع جوائز "بيلبورد" لعام 2018 المقامة في لاس فيغاس الأحد، بعد غياب عامين عن مِثل هذه الأحداث، آخرها حفلة توزيع جوائز "بي أم إي بوب" السنوية عام 2016. وتعدّ تايلور سويفت واحدةً مِن أكبر الفائزين في الحفلة إذ حصلت على اثنتين من أرفع الجوائز هما: أفضل مغنية وأكثر الألبومات الغنائية مبيعا في حفلة جوائز "بيلبورد ميوزيك" لعام 2018 التي أقيمت في ميدان "إم جي إم غاند غاردن" في لاس فيغاس. وضمنت مغنية البوب البالغة من العمر 28 عامًا، تسليط الضوء عليها بعد عودتها منتصرة بألبومها المثير للجدل بعنوان "Reputation"، الذي وجّهت من خلاله رسائل شرسة لأعدائها بما في ذلك: نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان"، وصديقتها السابقة المغنية الأميركية "كاتي بيري". ومِن الواضح أن تايلور كانت في حالة معنوية ممتازة بعد فوزها، إذ
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