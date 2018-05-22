تويتر يخطط لإطلاق شبكة إعلانية جديدة تنافس غوغل وفيس بوك

دعت شركة "تويتر" الناشرين للاشتراك فى برنامج جديد خاص بها يحمل اسم Twitter Timeline Ads، وفى حين أنه لا يعد أكثر من مجرد برنامج تجريبى، لكن يشير إلى أمر مهم للغاية، وهو أن موقع التغريدات القصيرة "تويتر" يريد إنقاذ نفسه والعودة للمنافسة من خلال الاستثمار فى تقنية متقدمة للتكنولوجيا الإعلانية مدعومة من الناشرين لجمع أموال الإعلانات الرقمية.

وتأتى تلك الخطة فى أعقاب خوارزمية فيس بوك الجديدة التى لا تأتى فى صالح الناشرين، والتى تخفى منشوراتهم بالقصد لصالح المنشورات الخاصة بالأهل والأصدقاء، ويقول بعض الناشرين، إن تويتر أكثر استعدادًا الآن من فيس بوك للعمل معهم ودعمهم، إذ يوظف موقع تويتر الناشرين لمساعدته فى التعمق فى الإعلان الآلى ومحاربة احتكار فيس بوك للإعلانات الرقمية.

ووفقا لتقرير من موقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى أنشأت الشركة صفحة مقصودة على الإنترنت تطلب من الناشرين الاشتراك فى برنامج إعلانى تجريبى يسمى Twitter Timeline Ads، يشبه بشكل كبير البرامج الإعلانية الشهيرة الأخرى، مثل شبكة غوغل الإعلانية وشبكة Facebook Audience Network، وتريد تويتر عرض الإعلانات باستخدام برامج تلقائية خارج موقع الويب الرئيسى والتطبيق، وستكون ضمن الوحدات الإعلانية على المواقع المختلفة للناشرين.