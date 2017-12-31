تعرف على مواعيد طرح هواتفك المفضلة خلال 2018

دقائق قليلة تفصلنا عن نهاية العام الجارى 2017، وبداية العام الجديد، الذى ينتظره عشاق الهواتف الذكية لاستقبال أحدث الأجهزة التى ستكشف عنها كل شركة خلال العام الجديد.
ورصد موقع "ماشابل" الأمريكى مواعيد طرح عدد من الهواتف الجديدة على مدار العام المقبل، والتى تم تسريبها عبر موقع ويبو الصينى، إذ ستعلن شركة سامسونج رسميا عن هاتفيها الجديدين جلاكسى s9 و s9 بلس بحلول فبراير، وهو نفس الموعد الذى اختارته إل جى أيضا للكشف عن هاتفيها G7 و G7 بلس، بينما ستنتظر عدد من الشركات الصينية حتى قدوم الربيع للإعلان عن هواتفها الجديد، إذ ستزيح شركة شياومى الستار عن هاتفها الجديد Mi 7 فى إبريل، أما مايو فسيشهد ظهور هاتف HTC U12 التايوانى الجديد.
وخلال يونيو المقبل ستكشف شركة وان بلس عن هاتفها الجديد OnePlus 6، وستطرح شركة ZTE هاتفها Nubia Z18، وهو نفس الموعد الذى اختارته سونى أيضا للإعلان عن هاتفها Xperia XZ Pro-A".
وفى الخريف فسنرى الكثير من التحديثات لبعض من أفضل هواتف 2017، بالإضافة إلى طرح هواتف جديدة مثل نوت 9 وشياومى Mi Mix 3، بينما ستطرح إلى جى هاتفها V40 فى سبتمبر.
ووفقا للتسريبات سيظهر هاتف جوجل Pixel 3 XL فى أكتوبر، وهو نفس الشهر الذى سيشهد ظهور هواتف مثل ZTE Nubia Z18S وXperia XZ2 وHTC U12+، ومع نهاية 2018، سيتم الكشف عن هاتف Moto Z 2019 فى نوفمبر وOnePlus 6T بديسمبر.
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بعد أن فاجأت النجمة العالمية بينلوبى كروز عشاقها ومحبيها بتحول مظهرها إلى مصممة الأزياء دوناتيلا فيرساتشي التي تلعب دورها في المسلسل التلفزيوني "Versace: American Crime Story "، والذي تدور أحداثه عن اغتيال مؤسس علامة "فيرساتشي" الفاخرة، جياني فيرساتشي، في عام 1997، نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورا جديدة للممثلة الإسبانية والتي لاقت استحسانا كبيرا من معجبيها. وظهرت الفنانة البالغة من العمر 43 عاما بإطلالة مثيرة وأنيقة، حيث ظهرت بشعر مستعار باللون الأشقر، وارتدت فستانا ابيضا أبرز منحنيات جسدها الذي يشبه الساعة الرملية، ويتميز بفتحة كبيرة بإحدى الجانبين تصل إلى أعلى الفخذ، ولكونها استولت على أسلوب "دونتيلا" الشهير، فقد نجحت في إضفاء البهجة والجاذبية والإثارة إلى إطلالتها. الجدير بالذكر أن محطّة "FX" المُنتجة لسلسلة تمثيليات الجرائم الأميركية American Crime Story نشرت أول فيديو ترويجي للمسلسل The Assassination of Gianni Versace: American Crime
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