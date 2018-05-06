تحديث جديد يصل لهواتف جلاكسى S9 وS9+ لإصلاح مشكلة المكالمات

عانت هواتف سامسونج جلاكسى S9 وS9+ خلال الفترة الماضية من بعض مشكلات الاتصال، الأمر الذى دفع سامسونج لإطلاق تحديث جديد لعلاج هذه المشكلة، خاصة وأنها انتشرت فى العديد من دول العالم، واشتكى منها المستخدمين فى مناطق مثل أوروبا وأفريقيا وأستراليا والشرق الأوسط، موضحين أن هواتفهم الذكية تواجه مشاكل فى ثبات المكالمات.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، استغرقت شركة سامسونج بضعة أسابيع للاعتراف بالمشكلة والعثور على حل لها، إلا أن الشركة أطلقت أخيرا تحديثين متاحين لهاتفى جلاكسى S9و S9+، واللذان يأتيان بأرقام إصدار G960FXXU1ARD4 وG965FXXU1ARD4.

وتبلغ مساحة كل من هذه التحديثات 150 ميجا بايت، وتم إصدارهما خصيصا لإصلاح مشكلة ثبات الاتصال، وبالإضافة إلى ذلك قررت الشركة تحسين جودة خلفيات الهاتف الرئيسية.