أبل توقف تطبيق texture على منصة ويندوز فى 30 يونيو المقبل

أعلنت شركة أبل أنها ستغلق تطبيق Texture التابع لها رسميا نهاية يونيو المقبل، ويوفر Texture للمشتركين القدرة على الاختيار من بين 200 مجلة للقراءة بسعر 9.99 دولار فى الشهر، بعد تجربة مجانية لمدة سبعة أيام.
ووفقا لما نشره موقع fonearena الأمريكى، كانت شركة أبل استحوذت فى مارس الماضى على شركة Texture بأكملها بالإضافة إلى الموظفين الذين يعملون بها، وقالت حينها أنها ستترك Texture دون مساس، مما يسمح باستمرار طرح التطبيق لنظامى iOS وAndroid وAmazon Kindle Fire وWindows 8 و10.
ولعل هذه الخطوة الجديدة من أبل جاءت بعد عزم الشركة لإطلاق خدمة الاشتراك فى الأخبار فى عام 2019 وفقا لما ذكرته عدد من التقارير السابقة، وقد أبلغت Texture مستخدميها حول عملية الإغلاق هذا الأسبوع من خلال إرسال رسائل بريد إلكترونى لهم داخل التطبيق، حيث جاء فيها:" "سيتوقف هذا التطبيق عن العمل ولن يعد متاحًا فى متجر Microsoft"، ومع ذلك سوف يستمر دعم تطبيقات Android وAmazon Fire وiOS.
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ظهرت الممثلة آمبر هيرد بكامل أناقتها وتألقها خلال حضورها حفلة خيرية لدعم الجمعية الطبية السورية الأميركية في لوس أنغلوس، الجمعة، وذلك تزامنا مع تصويرها فيلم الجريمة القادم "Run Away With Me". ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" السبت، ارتدت الممثلة البالغة من العمر 32 عاما، فستانا مذهلا بألوان محايدة، يتكون من تنورة من الدانتيل الابيض شبه شفافة، وبلوزة سوداء أنيقة تتميز بفتحة عنق على شكل حرف "V" صغير، وأضافت زوجا من الأحذية السوداء اللامعة ذات كعب عالٍ. أكملت هيرد إطلالتها بتصفيفة أنيقة لشعرها الأشقر لتتناسب مع الفستان أحادي اللون بالإضافة إلى مكياجها الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال أحمر الشفاه الوردي والكحل الأسود. وانتهت آمبر هيرد من تصوير فيلم "Aquaman" الذي عرض مؤخرا الشهر الماضي، وتشارك في بطولته عدد كبير من نجوم هوليوود ومن أبرزهم نيكول كيدمان وجيسون موموا وباتريك
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