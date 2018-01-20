فتحت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية AGCM تحقيقا ضد شركتى أبل وسامسونج بشأن انخفاض أداء الهواتف القديمة حيث تقومان سرا بإهمالها، ورغم أن أبل كانت متورطة فى هذا الأمر خلال الفترة الماضية، إلا أن تقرير أشار إلى أن سامسونج أعلنت فى وقت سابق أنها لا تبطئ هواتفها القديمة.

ووفقا لما نشره موقع GSM الهندى، تلقت هيئة AGCM تقارير من جماعات حماية المستهلك تدعى عكس ذلك، حيث ذكرت التقارير أن الشركتين يقومان عن عمد بخفض أداء المنتجات القديمة لتشجيع الناس على شراء نماذج جديدة، ويشير التقرير إلى أن هذا قد تم من خلال إطلاق تحديث للبرامج، والذى لم يكشف للمستخدمين عن الأضرار الناتجة عنه.

ومن المنتظر أن تقوم الهيئة التنظيمية بإجراء تحقيقات منفصلة وستتعاون مع وحدة مكافحة الاحتكار الخاصة التابعة للحرس الوطنى الإيطالى، لكن ليس من الواضح أى أجهزة سامسونج قد تعرضت لهذا الأمر، لكن أجهزة أبل معروفة بالفعل، وكانت أبل قد اعتذرت الشهر الماضى عن إبطائها عمدا بعض طرازات القديمة من جهازها آيفون عبر تحديثات لنظام التشغيل.