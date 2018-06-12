غوغل تستعد للكشف عن هاتف جديد من سلسلة بيكسل خلال النصف الأول من 2019

انتشرت خلال الساعات الماضية شائعة جديدة تزعم أن شركة غوغل تطور هاتفا جديدا متوسط المواصفات من سلسلة بيكسل، والذى سيتم إطلاقه فى النصف الأول من عام 2019.
وعلى عكس هاتفى Pixel 3 و Pixel 3 XL، سيعمل الهاتف الذكى الجديد بواسطة أحدث معالج من كوالكوم وهو Snapdragon 710، وهو معالج يستهدف أجهزة الهواتف المحمولة متوسطة الحجم من اندرويد.ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول هاتف بيكسل سوى أن جوجل بدأت بالفعل تطويره خلال هذه الفترة، إذ تحاول الشركة الأمريكية دخول سوق الهواتف الذكية متوسطة المدى، كما تسعى للاستفادة من قسم الهواتف الذكية بشركة HTC الذى استحوذت عليه منذ فترة قليلة.
جدير بالذكر، أن عملاق محركات البحث سيطلق هاتفى Pixel 3 و Pixel 3 XL خلال الخريف المقبل، وكلاهما سيحمل ترقيات جديدة مقارنة بهاتفى Pixel 2 و Pixel 2 XL الحاليين، ويقال إن هذه الهواتف يتم تصنيعها من قبل شركة فوكسكون، ولكن من المفترض أن تقوم LG Display بتوفير الشاشات المستخدمة.
GMT 22:11 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيوالعلماء يكتشفون كثبان من غاز الميثان على سطح بلوتو
GMT 22:01 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيوبلاك بيرى ترسل الدعوات استعدادا للكشف عن هاتفها KEY2 يوم 7 يونيو المقبل
GMT 21:57 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيوسامسونغ تُضيف ملصقات جديدة لميزة AR Emoji
GMT 21:53 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيوعلى بابا تكشف عن روبوت G Plus الجديد لتوصيل الطرود للمنازل
GMT 21:48 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيوأبل تطلق تحديث جديد لنظام التشغيل MacOS High Sierra
شاركت نجمة المجتمع المغنية والممثلة الأميركية، باريس هيلتون، في الدورة الـ 26 لعرض أزياء " Dossi Dossi"الذي يقام سنويًا، يوم الأحد، في مدينة أنطاليا جنوب تركيا، وكانت هيلتون البالغة من العمر 37 عامًا، العارضة الرئيسية وضيفة شرف هذا العرض، والتي جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، حيث شاركت بأربع إطلالات مختلفة، وشارك في العرض أيضًا عارضات أزياء تركيات بالإضافة إلى 40 عارضة أخرى من أنحاء العالم. ظهرت هيلتون مرتدية تنورة قصيرة مخملية من الشبك، مع بلوزة شفافة كشفت عن حمالة صدر سوداء، وتزينها الأحجار الكريمة وتفاصيل الماس ، والتي يمكن رؤيتها من خلال البلوزة، وأكملت إطلالتها بزوجين من الأحذية السوداء الطويلة إلى الكاحل، مع حقيبة يد صغيرة مرصعة بالياقوت وهي تمشى بخطى واثقة على المدرج، كما ظهرت بإطلالة أخرى مرتدية فستانًا باللون الاحمر، متوسط الطول، ويتميز بالريش على الأكمام، والتي أضافت له
أرسل تعليقك