لعبة fortnite تحقق أرباحا تبلغ 50 مليون دولار على منصة ios

بعدما تمكنت من تحقيق أرباح تجاوزت 25 مليون دولار فى أول 30 يوم من إطلاقها، تمكنت لعبة Fortnite الشهيرة من الوصول إلى رقم قياسى جديد، إذ تشير التقارير أن اللعبة الشهيرة تمكنت من مضاعفة إيراداتها بشكل كبير مؤخرا، حيث أنفق اللاعبين فى جميع أنحاء العالم أكثر من 50 مليون دولار على اللعبة منذ إطلاقها فى 15 مارس الماضى رغم أنها متاحة على منصة iOS فقط.

ووفقا لما نشره موقع sensor tower الأمريكى، فمع هذا النمو الكبير فى إيرادات اللعبة وإنفاق المستخدمين عليها، بدأت شركة Epic Games بالفعل فى طرح محتوى إضافى للموسم الرابع، بما فى ذلك الأشكال الجديدة للمراحل المختلفة والتى لا تتوفر إلا لفترة محدودة.

وفى نفس السياق، فإن لعبة PUBG Mobile والتى تعد أكبر منافس لها، قد نجحت فى تحقيق حوالى 20% من أرباح فى الأسبوع الأول من عمليات الشراء داخل التطبيق، على الرغم من قاعدة اللاعبين العالمية الأكبر على iOS، حيث تمتلك الاخيرة إصدار على منصة اندرويد، وهو الأمر الذى يعد غير متاح للعبة Fortnite