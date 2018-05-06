لعبة fortnite تحقق أرباحا تبلغ 50 مليون دولار على منصة ios

بعدما تمكنت من تحقيق أرباح تجاوزت 25 مليون دولار فى أول 30 يوم من إطلاقها، تمكنت لعبة Fortnite الشهيرة من الوصول إلى رقم قياسى جديد، إذ تشير التقارير أن اللعبة الشهيرة تمكنت من مضاعفة إيراداتها بشكل كبير مؤخرا، حيث أنفق اللاعبين فى جميع أنحاء العالم أكثر من 50 مليون دولار على اللعبة منذ إطلاقها فى 15 مارس الماضى رغم أنها متاحة على منصة iOS فقط.
ووفقا لما نشره موقع sensor tower الأمريكى، فمع هذا النمو الكبير فى إيرادات اللعبة وإنفاق المستخدمين عليها، بدأت شركة Epic Games بالفعل فى طرح محتوى إضافى للموسم الرابع، بما فى ذلك الأشكال الجديدة للمراحل المختلفة والتى لا تتوفر إلا لفترة محدودة.
وفى نفس السياق، فإن لعبة PUBG Mobile والتى تعد أكبر منافس لها، قد نجحت فى تحقيق حوالى 20% من أرباح فى الأسبوع الأول من عمليات الشراء داخل التطبيق، على الرغم من قاعدة اللاعبين العالمية الأكبر على iOS، حيث تمتلك الاخيرة إصدار على منصة اندرويد، وهو الأمر الذى يعد غير متاح للعبة Fortnite
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ظهرت الممثلة آمبر هيرد بكامل أناقتها وتألقها خلال حضورها حفلة خيرية لدعم الجمعية الطبية السورية الأميركية في لوس أنغلوس، الجمعة، وذلك تزامنا مع تصويرها فيلم الجريمة القادم "Run Away With Me". ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" السبت، ارتدت الممثلة البالغة من العمر 32 عاما، فستانا مذهلا بألوان محايدة، يتكون من تنورة من الدانتيل الابيض شبه شفافة، وبلوزة سوداء أنيقة تتميز بفتحة عنق على شكل حرف "V" صغير، وأضافت زوجا من الأحذية السوداء اللامعة ذات كعب عالٍ. أكملت هيرد إطلالتها بتصفيفة أنيقة لشعرها الأشقر لتتناسب مع الفستان أحادي اللون بالإضافة إلى مكياجها الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال أحمر الشفاه الوردي والكحل الأسود. وانتهت آمبر هيرد من تصوير فيلم "Aquaman" الذي عرض مؤخرا الشهر الماضي، وتشارك في بطولته عدد كبير من نجوم هوليوود ومن أبرزهم نيكول كيدمان وجيسون موموا وباتريك
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