تعرف على مواصفات لاب توب zenbook pro

كشفت شركة آسوس عن لاب توب ZenBook Pro، وهذا خلال فعاليات معرض Computex، ويأتي بتقنية مميزة يطلق عليها Screen Pad.

تقوم بتحويل "لوحة اللمس" الموجودة أسفل لوحة المفاتيح إلى شاشة أخرى تعمل باللمس بقياس 5.5 بوصة، وبدقة عرض 1080×1920 بكسل، فقط كل ما يحتاجه المستخدم هو الضغط على F6 لتفعيل هذه الميزة، وفقًا لموقع "فون ارينا" الهندي.

وتشبه هذه الميزه فكرة الـ "touch bar الموجودة في أجهزة MacBook Pro من أبل، كما كشفت "آسوس" عن أنه يمكن من خلال الشاشة الثانية Screen Pad تشغيل مجموعة من الأدوات مثالMusic Player، Calculator وNumKey pad، وهي متوافقة مع تطبيقات Microsoft Office.

ومن مواصفات لاب توب ZenBook Pro:

- معالج إنتل الجيل الثامن i5، i7 و i9

- شاشة بقياس 15.6 بوصة FHD 15.6 بوصة بدقة 1080×1920

- شاشة Screen Pad بقياس 5.5 بوصة FHD

- وحدة معالجة الرسوميات GeForce 1050Ti من Nvidia

- ذاكرة وصول عشوائي 16 جيجا بايت.

- ذاكرة داخلية 1 تيرا بايت.