كشف "جيف بيزوس" المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة "أمازون" اليوم أن خدمة الاشتراك المدفوع والتى يبلغ عمرها 13عاما حاليا، تمتلك أكثر من 100 مليون عضو مشترك على مستوى العالم، مضيفا أنه فى عام 2017 وحده، شحنت أمازون أكثر من 5 مليار منتج فى جميع أنحاء العالم، موضحا أن جزءًا كبيرًا من نمو الخدمة يرجع إلى التوسع الأخير فى دول مثل لوكسمبورج والمكسيك وسنغافورة وهولندا.
ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فإن خدمة أمازون المدفوعة تتيح للمستخدمين الوصول إلى الفيديوهات والموسيقى وكتب Kindle بالإضافة إلى الاشتراك لمدة ستة أشهر فى خدمة Washington Post التابعة لبيزوس، كما ستقوم الشركة بإضافة صفقات Whole Foods فى المستقبل القريب، وكشف بيزوس أن الهند تعد إحدى أحدث الدول التى حصلت على خدمة Prime.
وقال بيزوس "لا تزال قيمنا وأهدافنا كما هى، فنحن نواصل طموحنا لأن نكون أكثر شركة تتمحور حول العملاء فى العالم، وندرك أن هذا ليس تحديا صغيرا أو سهلا، ونعرف أن هناك الكثير مما يمكننا القيام به بشكل أفضل، ونجد طاقة هائلة فى العديد من التحديات والفرص التى تنتظرنا ".
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خطفت باريس جاكسون، ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، الأنظار لإطلالتها المستوحاه من الأسلوب البوهيمي، أثناء التجول في شوارع لوس أنجلوس، وذلك بعد أن ظهرت بإطلالة جذابة أثناء حضورها مهرجان كوتشيلا فالي للموسيقي والفنون، في مدينة إنديو بولاية كاليفورنيا الأميركية، وحفلات الموضة التي لا نهاية لها خلال عطلة نهاية الأسبوع. وارتدت النجمة العالمية البالغة من العمر 20 عاما، بلوزة مقلمة أحادية اللون مربوطة في عقدة أنيقة من الأمام حول جذعها، وتكشف عن حمالة صدرها الشبكية البيضاء تحتها. وارتدت الممثلة الشهيرة، تنورة سوداء متدفقة مع تفاصيل زهرية ، مما سلط الضوء على منتحنيات جسدها، وأضافت زوجًا من الصنادل الحمراء العنابي ذات كعب. وحملت ابنة أسطورة الموسيقى الراحل، حقيبة ظهر بينما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وبتصميم مذهل، وضعت باريس وشاحًا حريريًا أنيقًا حول رأسها ، مكملاً مع مظهر ظلال
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