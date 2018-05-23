صفقة سوني الجديدة تجعلها أكبر موزع للموسيقى في العالم

استحوذت شركة سوني اليابانية على حصة كبيرة من شركة التوزيع الفني EMI بصفقة بلغت قيمتها 2.3 مليار دولار ما يجعلها الآن أكبر موزع للإنتاج الفني والموسيقى في العالم.
ويشار إلى أن سوني تمتلك سابقًا حصة 30% من EMI والآن مع الاستحواذ على 60% منها أصبحت تملك أغلب أسهم الشركة العريقة والتي لديها حقوق توزيع مع كبرى الفرق الموسيقية والفنانين مثل The Beatles, Pink Floyd
وكانت EMI مملوكة من قبل شركة مبادلة للإستثمار الإماراتية بنسبة 60% وفي محفظتها مليوني أغنية من كبرى الإنتاجات العالمية ستضمها إلى 2,3 مليون أغنية تملك سوني سابقاً حقوق توزيعها.
وتعتزم سوني في السنوات الثلاثة المقبلة أن تركز على قطاعات الإلكترونيات والترفيه والخدمات المالية.
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جذبت النجمة العالمية كاتي بيري، الأنظار بإطلالتها الغريبة والمثيرة، في حلقة الاثنين من البرنامج التليفزيوني "أميركان أيدول". وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 32 عامًا، بفستان كحلي طويل مليء بالريش الأرجواني على الكتفين والصدر والأكمام. والفستان من مجموعة أزياء خريف / شتاء 2017 للمصمم الأزياء الشهير أليكسيس مابيل. ولضمان أن تبقى جميع الأنظار حول فستانها، اختارت بيري إضافة مكياجًا بسيطًا ناعمًا من أحمر الشفاه النيود وحمرة الخدود الوردية والكحل الأسود، مع شعرها الأشقر القصير. يذكر أن كاتي بيري حصلت على 25 مليون دولار مقابل عملها ضمن فريق لجنة التحكيم في برنامج اكتشاف المواهب "أميركان أيدول" والذي انتهى بفوز المتسابقة مادي بوبي (20 عاما) من جورجيا بالجائزة الكبرى. و"أميركان أيدول" ظهر لأول مرة على قناة إي بي سي لموسمه السادس عشر بعد أن كان يعرض على قناة فوكس لمدة 15 موسمًا، وتم
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