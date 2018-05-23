صفقة سوني الجديدة تجعلها أكبر موزع للموسيقى في العالم

استحوذت شركة سوني اليابانية على حصة كبيرة من شركة التوزيع الفني EMI بصفقة بلغت قيمتها 2.3 مليار دولار ما يجعلها الآن أكبر موزع للإنتاج الفني والموسيقى في العالم.

ويشار إلى أن سوني تمتلك سابقًا حصة 30% من EMI والآن مع الاستحواذ على 60% منها أصبحت تملك أغلب أسهم الشركة العريقة والتي لديها حقوق توزيع مع كبرى الفرق الموسيقية والفنانين مثل The Beatles, Pink Floyd

وكانت EMI مملوكة من قبل شركة مبادلة للإستثمار الإماراتية بنسبة 60% وفي محفظتها مليوني أغنية من كبرى الإنتاجات العالمية ستضمها إلى 2,3 مليون أغنية تملك سوني سابقاً حقوق توزيعها.

وتعتزم سوني في السنوات الثلاثة المقبلة أن تركز على قطاعات الإلكترونيات والترفيه والخدمات المالية.

