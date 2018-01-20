إنتل تكشف عن كاميرات حديثة ثلاثية الأبعاد realsense d415 و d435

كشفت شركة Intel عن كاميرتين ثلاثية الأبعاد لأجهزة الكمبيوتر هما D415 وD435، والتى يمكنهما تحويل رؤية الكمبيوتر من ثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد بشكل يشبه التقنية الموجودة فى الكاميرا الأمامية لهواتف ايفون X من أبل، حيث من المعروف أن غالبية الكاميرات الموجودة فى الهواتف وأجهزة الكمبيوتر تعد كاميرات ثنائية الأبعاد، حيث إنها ترى أى شكل بطريقة مسطحة بدون معرفة أبعادها.

ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى، فإن الكاميرات الجديدة ستتيح لأجهزة الكمبيوتر القدرة على محاكاة عين الإنسان ورصد أبعاد العناصر المختلفة الموجودة أمامه، وهو ما يعرف بالرؤية ثلاثية الأبعاد فى أجهزة الكمبيوتر، فيما أكدت الشركة أنه يمكن استخدام هذه الكاميرا بشكل مباشر وبسيط من خلال توصيلها بالكمبيوتر عبر منافذ USB لتعمل بشكل فورى، حيث يمكن استخدامها فى مختلف البيئات إضافة إلى استخدامها مع الطائرات بدون طيار وغيرها.

وأشار التقرير إلى أن هذه الكاميرا تعتبر مفيدة للكثيرين بما فى ذلك الأشخاص العاديين والمطورين وغيرهم، والتى يمكنهم الاستفادة منها فى تطبيقات مختلفة، فيما تأتى كاميرا D415 بسعر 149 دولار، بينما كاميرا D435 حوالى 145 دولار، وتتميز الكاميرا الأولى بعدسة ضيقة تستخدم لتصوير العناصر الدقيقة، أما الكاميرا الثانية فتضم عدسة أعرض قادرة على التقاط العناصر فى مجال رؤية أوسع.