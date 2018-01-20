إنتل تكشف عن كاميرات حديثة ثلاثية الأبعاد realsense d415 و d435

كشفت شركة Intel عن كاميرتين ثلاثية الأبعاد لأجهزة الكمبيوتر هما D415 وD435، والتى يمكنهما تحويل رؤية الكمبيوتر من ثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد بشكل يشبه التقنية الموجودة فى الكاميرا الأمامية لهواتف ايفون X من أبل، حيث من المعروف أن غالبية الكاميرات الموجودة فى الهواتف وأجهزة الكمبيوتر تعد كاميرات ثنائية الأبعاد، حيث إنها ترى أى شكل بطريقة مسطحة بدون معرفة أبعادها.
ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى، فإن الكاميرات الجديدة ستتيح لأجهزة الكمبيوتر القدرة على محاكاة عين الإنسان ورصد أبعاد العناصر المختلفة الموجودة أمامه، وهو ما يعرف بالرؤية ثلاثية الأبعاد فى أجهزة الكمبيوتر، فيما أكدت الشركة أنه يمكن استخدام هذه الكاميرا بشكل مباشر وبسيط من خلال توصيلها بالكمبيوتر عبر منافذ USB لتعمل بشكل فورى، حيث يمكن استخدامها فى مختلف البيئات إضافة إلى استخدامها مع الطائرات بدون طيار وغيرها.
وأشار التقرير إلى أن هذه الكاميرا تعتبر مفيدة للكثيرين بما فى ذلك الأشخاص العاديين والمطورين وغيرهم، والتى يمكنهم الاستفادة منها فى تطبيقات مختلفة، فيما تأتى كاميرا D415 بسعر 149 دولار، بينما كاميرا D435 حوالى 145 دولار، وتتميز الكاميرا الأولى بعدسة ضيقة تستخدم لتصوير العناصر الدقيقة، أما الكاميرا الثانية فتضم عدسة أعرض قادرة على التقاط العناصر فى مجال رؤية أوسع.
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حضرت مصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام، زوجة لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام، حفل العشاء الذي أقامته مجلة "فوغ" في مدريد، إسبانيا، مساء الخميس، للاحتفال بتصدرها غلاف المجلة بإطلالة مثيرة لعددها هذا الشهر بالنسخة الاسبانية، وذلك بعد عودتها من سفر الزوجان نجم كرة القدم ديفيد بيكهام وزوجته المغنية السابقة فيكتوريا بيكهام إلى باريس معًا يوم الأربعاء لحضور عرض أزياء "لويس فيتون". بدت فيكتوريا البالغة من العمر 42 عاما، التي تحولت إلى عالم الموضة، بإطلالة مذهلة وجذابة خطفت بها أنظار الحضور وعدسات المصورين، حيث اختارت فستانا أنيقا باللون الأحمر من مجموعتها لصيف وربيع 2018، من الحرير الشيفون، وأضفى على جمالها الطبيعي مكياجا ناعما وهادئا، الذي أبرز لون بشرتها البرونزي، بالإضافة إلى تسريحة شعرها المرفوع. كما نسقت فستانها الأحمر مع زوجا من الاحذية باللون البنفسجي ذو كعب عالي، وقد أثارت فيكتوريا ضجة كبيرة
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