طرحت شركة جوجل إصدار أندرويد أوريو الجديد منذ عدة أشهر ماضية، وعلى الرغم من ذلك لم يصل إلى عدد قليل للغاية من الأجهزة الذكية التى تعمل بنظام جوجل الشهير، حتى أن هناك بعض الهواتف الحديثة التى تم إطلاقها منذ فترة بسيطة وتحمل العديد من المواصفات المتطورة لم يصلها تحديث أندرويد أوريو حتى تلك اللحظة، وهذا بسبب الانتشار البطيء الذى تتبعه شركة جوجل فى إطلاق تحديثاتها الكبرى.
إذ تتبع شركة جوجل سياسة تخالف ما تفعله أبل، فأغلب هواتف أيفون حول العالم تعمل الآن مع تحديث IOS 11 الحديث، وهذا على عكس هواتف اندرويد التى يعمل أغلبها مع إصدارات قديمة، وفيما يلى نرصد لك قائمة بأهم الهواتف المتاحة حاليا فى الأسواق والتى تعمل مع إصدار "نوجا" لم تحصل على اندرويد "أوريو" ولكن من المقرر أن يصلها خلال أيام من الآن.
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حضرت مصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام، زوجة لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام، حفل العشاء الذي أقامته مجلة "فوغ" في مدريد، إسبانيا، مساء الخميس، للاحتفال بتصدرها غلاف المجلة بإطلالة مثيرة لعددها هذا الشهر بالنسخة الاسبانية، وذلك بعد عودتها من سفر الزوجان نجم كرة القدم ديفيد بيكهام وزوجته المغنية السابقة فيكتوريا بيكهام إلى باريس معًا يوم الأربعاء لحضور عرض أزياء "لويس فيتون". بدت فيكتوريا البالغة من العمر 42 عاما، التي تحولت إلى عالم الموضة، بإطلالة مذهلة وجذابة خطفت بها أنظار الحضور وعدسات المصورين، حيث اختارت فستانا أنيقا باللون الأحمر من مجموعتها لصيف وربيع 2018، من الحرير الشيفون، وأضفى على جمالها الطبيعي مكياجا ناعما وهادئا، الذي أبرز لون بشرتها البرونزي، بالإضافة إلى تسريحة شعرها المرفوع. كما نسقت فستانها الأحمر مع زوجا من الاحذية باللون البنفسجي ذو كعب عالي، وقد أثارت فيكتوريا ضجة كبيرة
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