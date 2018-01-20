طرحت شركة جوجل إصدار أندرويد أوريو الجديد منذ عدة أشهر ماضية، وعلى الرغم من ذلك لم يصل إلى عدد قليل للغاية من الأجهزة الذكية التى تعمل بنظام جوجل الشهير، حتى أن هناك بعض الهواتف الحديثة التى تم إطلاقها منذ فترة بسيطة وتحمل العديد من المواصفات المتطورة لم يصلها تحديث أندرويد أوريو حتى تلك اللحظة، وهذا بسبب الانتشار البطيء الذى تتبعه شركة جوجل فى إطلاق تحديثاتها الكبرى.

إذ تتبع شركة جوجل سياسة تخالف ما تفعله أبل، فأغلب هواتف أيفون حول العالم تعمل الآن مع تحديث IOS 11 الحديث، وهذا على عكس هواتف اندرويد التى يعمل أغلبها مع إصدارات قديمة، وفيما يلى نرصد لك قائمة بأهم الهواتف المتاحة حاليا فى الأسواق والتى تعمل مع إصدار "نوجا" لم تحصل على اندرويد "أوريو" ولكن من المقرر أن يصلها خلال أيام من الآن.