فيس بوك يتيح للمستخدمين تحويل صورهم العادية إلى 3d

سيتيح فيس بوك للمستخدمين قريباً تحويل الصور العادية إلى أخرى ثلاثية الأبعاد حتى يتمكنوا من عرض ذكرياتهم بتقنية الواقع الافتراضى، إذ أعلنت الشركة أمس الثلاثاء بمؤتمرها السنوى للمطورين عن ميزة جديدة تحول صورك ثنائية الأبعاد إلى صور ثلاثية الأبعاد، وتنقل الصور وتنشرها على "النيوز فيد".

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، سيتبع التحديث المقرر إطلاقه هذا الصيف ميزة ثانية تستخدم الذكاء الاصطناعى لتحويل هذه الصور إلى العالم الافتراضى، حيث يسهل زيارة الذكريات القديمة بكل سهولة.

وخلال عرض تجريبى، تم عرض صور متحركة بغرفة رقمية ومشاهدتها باستخدام سماعة الواقع الافتراضى (VR)، ووفقاً للعرض التقديمى، يمكن لفيس بوك استخدام الذكاء الاصطناعى تحويل صور منزل طفولتك على سبيل المثال إلى غرفة للذكريات باستخدام الواقع الافتراضى.

وقال فيس بوك إن هذه التقنية يمكن أن تساعد الناس على الغوص بعمق فى ذاكرتهم القديمة باستخدام الواقع الافتراضى، إذ يتم استخدام الصور كأساس بينما يملأ الذكاء الاصطناعى وبرنامج تعلم الآلة "الفجوات" لإعادة إنشاء منزلك، ويتم بعد ذلك وضع الصور فى المواقع ذات الصلة حول المنزل ويمكن للمستخدمين التجول حول الغرفة لاستكشاف الذكريات القديمة فى بيئة ثلاثية الأبعاد.

وقالت "ريتشلاند فرانكلين" رئيس الواقع الافتراضى، التى قدمت العرض التوضيحى أن بإمكان المستخدمين دعوة الأصدقاء والعائلة لاستكشاف غرف الذاكرة باعتبارهم ضيوف.