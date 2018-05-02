فيس بوك يتيح للمستخدمين تحويل صورهم العادية إلى 3d

سيتيح فيس بوك للمستخدمين قريباً تحويل الصور العادية إلى أخرى ثلاثية الأبعاد حتى يتمكنوا من عرض ذكرياتهم بتقنية الواقع الافتراضى، إذ أعلنت الشركة أمس الثلاثاء بمؤتمرها السنوى للمطورين عن ميزة جديدة تحول صورك ثنائية الأبعاد إلى صور ثلاثية الأبعاد، وتنقل الصور وتنشرها على "النيوز فيد".
ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، سيتبع التحديث المقرر إطلاقه هذا الصيف ميزة ثانية تستخدم الذكاء الاصطناعى لتحويل هذه الصور إلى العالم الافتراضى، حيث يسهل زيارة الذكريات القديمة بكل سهولة.
وخلال عرض تجريبى، تم عرض صور متحركة بغرفة رقمية ومشاهدتها باستخدام سماعة الواقع الافتراضى (VR)، ووفقاً للعرض التقديمى، يمكن لفيس بوك استخدام الذكاء الاصطناعى تحويل صور منزل طفولتك على سبيل المثال إلى غرفة للذكريات باستخدام الواقع الافتراضى.
وقال فيس بوك إن هذه التقنية يمكن أن تساعد الناس على الغوص بعمق فى ذاكرتهم القديمة باستخدام الواقع الافتراضى، إذ يتم استخدام الصور كأساس بينما يملأ الذكاء الاصطناعى وبرنامج تعلم الآلة "الفجوات" لإعادة إنشاء منزلك، ويتم بعد ذلك وضع الصور فى المواقع ذات الصلة حول المنزل ويمكن للمستخدمين التجول حول الغرفة لاستكشاف الذكريات القديمة فى بيئة ثلاثية الأبعاد.
وقالت "ريتشلاند فرانكلين" رئيس الواقع الافتراضى، التى قدمت العرض التوضيحى أن بإمكان المستخدمين دعوة الأصدقاء والعائلة لاستكشاف غرف الذاكرة باعتبارهم ضيوف.
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ظهرت الممثلتان إيفا لونغوريا، وآنا فاريس، بإطلالات مميزة على السجادة الحمراء، في العرض الأول لفيلمهما الجديد "Overboard"، في لوس أنجلوس الأميركية، ليلة الإثنين، حيث ارتدت لونغوريا فستانا رائعًا من الدانتيل الأسود الشفاف بينما اختارت فاريس الظهور بإطلالة رائعة بفستان وردي لامع بلا أكمام. وظهرت إيفا وهي حامل في طفلها الأول من زوجها خوسيه باستون، وأبرزت بطنها الكبيرة في فستانها الرائع من الدانتيل ذو الأكمام الطويلة، بينما كانت تنتعل زوجًا من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي والتي ظهر من خلالها طلاء أظافرها باللون الأصفر، وأكملت إطلالتها بمكياج عيون دخاني داكن ولمسة من أحمر الشفاة النيوود اللامع. أما آنا فاريس، فقد تألقت على السجادة الحمراء بإطلالة وردية مذهلة، ونشرت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا عدة صور لها على "إنستغرام" قبل العرض الأول لفيلمها لتوثيق تلك اللحظات. ويتضمّن الفيلم الكوميديّ "آنا فارس" التي
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