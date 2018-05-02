هواوي تطلق حملة الحجز المسبق لـ p20 lite الجديد فى مصر بسعر تنافسى

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك فى مصر اليوم عن إطلاق حملة الحجز المسبق لهاتف P20 Lite، الذى يمنح المستخدمين تجربة تصوير ومشاهدة غير مسبوقة من خلال كاميرا خلفية مزدوجة العدسات، وكاميرا أمامية تتمتع بمزايا التصوير الاحترافي، بالإضافة إلى ميزة الـ Notchالمتمثلة فى حواف أقل لعرض محتوى أكثر مع الإصدار الثانى من شاشة العرض الكاملة FullView 2.0.

وتستمر فترة الحجز المسبق لمدة 6 أيام فقط اعتباراً من اليوم وحتى يوم 7 مايو من خلال عدد من منافذ البيع المعتمدة من هواوي. وتأتى حملة الحجز المسبق مصطحبة بعروض حصرية وهدايا قيمة، مثل نظارة الواقع الافتراضى وسماعات بجودة عالية.

ومن المتوقع أن يشهد هاتف هواوى P20 Lite الجديد نجاحاً ساحقاً فى فئة الهواتف الاقتصادية التي تلقي اقبالاً كبيراً من المستخدمين، نظراً لإمكانيات الهاتف القوية، حيث يأتي الهاتف مزوداً بالإصدار الثاني من شاشة العرض الكاملة FullView 2.0 من هواوي بقياس 5.84 بوصة مع نسبة العرض الجديدة 19:9 لتتيح للمستخدمين تجربة مشاهدة أفضل وأكثر راحة. وذلك لمشاهدة الفيديوهات والأفلام أو ممارسة الألعاب أو تصفّح الانترنت أو قراءة الكتب والمجلات، فشاشة الهواتف تقدم للمستخدمين تجربة ممتعة لأنها تشغَل مقاطع الفيديو بدقة FHD عالية الوضوح، وتمنح ألواناً عالية الجودة عند مشاهدة المحتوى لتمنح المستخدمين تجربة أفضل.

كما أن الهاتف مزود بميزة فتح القفل بالوجه Face Unlock الخاصة بهواوى التى تتعرف على 96 نقطة على الوجه، حيث أن نظام التعرف على الوجه تدعمه خوارزمية ضد الغش تعتمد على أحد أنواع الذكاء الاصطناعي وهذا بالإضافة الي كاميرتان خلفيتان بدقة 16 و2 ميجابيكسل، والإصدار الثاني من تقنية الشحن السريع لهواوي Quick Charge 2.0 كما تم تزويد الهاتف بمعالج كيرين 659 ثماني النوى بسرعة قصوى 2.4 جيجاهرتز مع 4 جيجابايت ذاكرة عشوائية وذاكرة تخزين 64 جيجابايت ونظام أندرويد أوريو الذي يعمل بتناغم مع واجهة المستخدم EMUI 8.0 من هواوى.

والجدير بالذكر، أن شركة هواوي من أكثر الشركات التى تهتم كثيراً بمستخدميها حيث تعمل على تقديم هواتف تفوق تطلعاتهم باستمرار، وذلك انطلاقاً من حرص الشركة على التطور المستمر وانتهاج عامل الابتكار فى صميم عملها من أجل تلبية احتياجات ومتطلبات المستخدمين.