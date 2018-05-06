أعلنت شركة Oppo عن نسخة جديدة من هاتفها الذكى الشهير A83 الذى تم تحديثه بعدد قليل من المزايا، والنسخة تحمل اسم A83 2018، وستطلقه الشركة الصينية فى باكستان فى البداية، ومن المقرر أن يصل بعدها إلى عدد أكبر من الدول حول العالم.

ويضم هاتف أوبو الجديد A83 2018 مع 4GB من ذاكرة الوصول العشوائى "رام"، بالإضافة إلى 64GB من التخزين الداخلية، وبدعم من شرائح Mediatek هيليو P23 مع وحدة المعالجة المركزية Cortex-A53.

ويمتلك هاتف أوبو الجديد بطارية 3180 mAh وكاميرا خلفية 13MP وأخرى أمامية 8 MP، مع شاشة 5.7 بوصة بدقة 720 × 1440 بكسل.