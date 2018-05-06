أعلنت شركة Oppo عن نسخة جديدة من هاتفها الذكى الشهير A83 الذى تم تحديثه بعدد قليل من المزايا، والنسخة تحمل اسم A83 2018، وستطلقه الشركة الصينية فى باكستان فى البداية، ومن المقرر أن يصل بعدها إلى عدد أكبر من الدول حول العالم.
ويضم هاتف أوبو الجديد A83 2018 مع 4GB من ذاكرة الوصول العشوائى "رام"، بالإضافة إلى 64GB من التخزين الداخلية، وبدعم من شرائح Mediatek هيليو P23 مع وحدة المعالجة المركزية Cortex-A53.
ويمتلك هاتف أوبو الجديد بطارية 3180 mAh وكاميرا خلفية 13MP وأخرى أمامية 8 MP، مع شاشة 5.7 بوصة بدقة 720 × 1440 بكسل.
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ظهرت الممثلة آمبر هيرد بكامل أناقتها وتألقها خلال حضورها حفلة خيرية لدعم الجمعية الطبية السورية الأميركية في لوس أنغلوس، الجمعة، وذلك تزامنا مع تصويرها فيلم الجريمة القادم "Run Away With Me". ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" السبت، ارتدت الممثلة البالغة من العمر 32 عاما، فستانا مذهلا بألوان محايدة، يتكون من تنورة من الدانتيل الابيض شبه شفافة، وبلوزة سوداء أنيقة تتميز بفتحة عنق على شكل حرف "V" صغير، وأضافت زوجا من الأحذية السوداء اللامعة ذات كعب عالٍ. أكملت هيرد إطلالتها بتصفيفة أنيقة لشعرها الأشقر لتتناسب مع الفستان أحادي اللون بالإضافة إلى مكياجها الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال أحمر الشفاه الوردي والكحل الأسود. وانتهت آمبر هيرد من تصوير فيلم "Aquaman" الذي عرض مؤخرا الشهر الماضي، وتشارك في بطولته عدد كبير من نجوم هوليوود ومن أبرزهم نيكول كيدمان وجيسون موموا وباتريك
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