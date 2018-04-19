فيس بوك تختبر ميزة جديدة لنشر الفيديوهات المسجلة كبث مباشر

تختبر شركة فيس بوك هذه الفترة ميزة جديدة تسمح لمستخدميها حول العالم بنشر مقاطع فيديو مسجلة داخل قسم البث المباشر، وهو الأمر الذى لم يكن متاح إلا عبر موقع يوتيوب، الذى يمكن المستخدمين من إضافة فيديوهات سبق وتم تسجيلها داخل البث المباشر عبر بعض من الأدوات الشهيرة.

والميزة الجديدة التى تختبرها شركة فيس بوك تحمل اسم Premiere وتسمح بنشر فيديو مسجل مسبقاً كأنه بث مباشر أى بدون الحاجة للتواجد فى وقت البث، وقالت Fidji Simo نائب مدير المنتجات بشركة فيس بوك، أن الميزة الجديدة ستمكن الناشرون والمبدعون من إطلاق مقاطع الفيديو المسجلة مسبقًا كحظة مباشرة ، مما يمنح الأشخاص القدرة على التفاعل معًا.

ويمكن للمستخدم أن يعرف أن هذا المقطع مسجل مسبقاً ويعرض كأنه بث مباشر من خلال عبارة Premiere بدلاً من Live المعتادة.

ولم تكشف الشركة بعد عن موعد طرح الميزة الجديدة بشكل رسمى لجميع المستخدمين حول العالم، إذ اكتفت بالإعلان عن الاختبار.