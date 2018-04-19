فيس بوك تختبر ميزة جديدة لنشر الفيديوهات المسجلة كبث مباشر

تختبر شركة فيس بوك هذه الفترة ميزة جديدة تسمح لمستخدميها حول العالم بنشر مقاطع فيديو مسجلة داخل قسم البث المباشر، وهو الأمر الذى لم يكن متاح إلا عبر موقع يوتيوب، الذى يمكن المستخدمين من إضافة فيديوهات سبق وتم تسجيلها داخل البث المباشر عبر بعض من الأدوات الشهيرة.
والميزة الجديدة التى تختبرها شركة فيس بوك تحمل اسم Premiere وتسمح بنشر فيديو مسجل مسبقاً كأنه بث مباشر أى بدون الحاجة للتواجد فى وقت البث، وقالت Fidji Simo نائب مدير المنتجات بشركة فيس بوك، أن الميزة الجديدة ستمكن الناشرون والمبدعون من إطلاق مقاطع الفيديو المسجلة مسبقًا كحظة مباشرة ، مما يمنح الأشخاص القدرة على التفاعل معًا.
ويمكن للمستخدم أن يعرف أن هذا المقطع مسجل مسبقاً ويعرض كأنه بث مباشر من خلال عبارة Premiere بدلاً من Live المعتادة.
ولم تكشف الشركة بعد عن موعد طرح الميزة الجديدة بشكل رسمى لجميع المستخدمين حول العالم، إذ اكتفت بالإعلان عن الاختبار.
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خطفت باريس جاكسون، ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، الأنظار لإطلالتها المستوحاه من الأسلوب البوهيمي، أثناء التجول في شوارع لوس أنجلوس، وذلك بعد أن ظهرت بإطلالة جذابة أثناء حضورها مهرجان كوتشيلا فالي للموسيقي والفنون، في مدينة إنديو بولاية كاليفورنيا الأميركية، وحفلات الموضة التي لا نهاية لها خلال عطلة نهاية الأسبوع. وارتدت النجمة العالمية البالغة من العمر 20 عاما، بلوزة مقلمة أحادية اللون مربوطة في عقدة أنيقة من الأمام حول جذعها، وتكشف عن حمالة صدرها الشبكية البيضاء تحتها. وارتدت الممثلة الشهيرة، تنورة سوداء متدفقة مع تفاصيل زهرية ، مما سلط الضوء على منتحنيات جسدها، وأضافت زوجًا من الصنادل الحمراء العنابي ذات كعب. وحملت ابنة أسطورة الموسيقى الراحل، حقيبة ظهر بينما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وبتصميم مذهل، وضعت باريس وشاحًا حريريًا أنيقًا حول رأسها ، مكملاً مع مظهر ظلال
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