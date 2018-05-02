فيس بوك تفصل موظفا بسبب استغلال بيانات المستخدمين لمطاردة النساء

كشف جاكى ستوكس مؤسس برنامج Spyglass Security خلال الأسبوع الماضى أن أحد مهندسى الأمان فى Facebook كان يستخدم حق الوصول إلى البيانات الشخصية لمستخدمى الشبكة الاجتماعية لملاحقة ومطاردة النساء عبر الإنترنت.

وأكد موقع فيس بوك يوم الاثنين أن الشبكة الاجتماعية تحقق فى هذه المزاعم، والآن كشفت تقارير أخبار NBC بأن الشبكة الاجتماعية قررت فصل الموظف المعنى.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، تعد قدرة مهندس الأمن للوصول إلى المعلومات الشخصية وإساءة استخدام البيانات لمطاردة النساء أمرا مثير للقلق، خاصة فى هذا التوقيت الذى تتعرض به فيس بوك للكثير من التساؤلات حول كيفية حماية بيانات المستخدمين خارجيًا، وعلى الصعيد الداخلى.

جدير بالذكر إعلان مارك زوكربيرج فى مؤتمر F8 أمس عن عدد من تدابير الخصوصية المناسبة التى تهدف لطمأنة المستخدمين.