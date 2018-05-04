سامسونج تستعد للكشف عن جلاكسى s10 بمعرض ces 2019 يناير المقبل

كشف مصادر الإعلام الكورية أن شركة سامسونج تستعد لكشف النقاب عن هاتف Galaxy S10 خلال معرض الالكترونيات الاستهلاكية CES 2019، والذى من المقرر أن يعقد فى لاس فيجاس فى الفترة من 8 إلى 11 يناير.
وعلاوة على ذلك، سيتم طرح هاتف سامسونج الذكى القابل للطى فى الشهر المقبل فى المؤتمر العالمى للهواتف Mobile World Congress 2019 فى برشلونة بإسبانيا.
ويدعى المصدر نفسه أن شركة سامسونج قررت عدم طلب الكثير من المكونات لهاتفها الذكى القابل للطي، وهو ما يعنى أن العملاق الكورى الجنوبى يريد اختبار السوق أولاً قبل الالتزام الكامل بهذا النوع الجديد من الأجهزة.
ويبدو أن Samsung اختارت مواعيد مختلفة لطرح هواتفها، لأنها لا تريد أن يسرق Galaxy S10 أو هاتفها الذكى القابل للطى الضوء من بعضهما البعض.
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