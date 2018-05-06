تعرف على أوجه الاختلاف بين تطبيق جيميل وجيميل جو

أضافت جوجل تطبيقًا جديدًا إلى قائمتها الحالية لتطبيقات أندرويد جو حيث يعتبر التطبيق الجديد عبارة عن إصدار منسدل من تطبيق جيميل الرئيسي ويحمل اسم جيميل جو، ولكن هل هو حقًا نسخة من التطبيق الأصلي؟ إذا كان الأمر كذلك، ما هي المزايا المفقودة وما الجديد؟ هذا ما نعتزم معرفته في هذه المشاركة من خلال مقارنة تطبيق جيميل و جيميل جو بالتفصيل.

يعد التطبيق الجديد جزءًا من مجموعة جو التي تتضمن تطبيقات مثل يوتيوب جو وجوجل جو و Gboard Go وغيرها، وعادةً تحتوي تطبيقات جو على بعض المزايا الفريدة الحصرية، في حين أنك ستفقد بعض المزايا الموجودة في التطبيق الرئيسي، ونظرًا لأنها نسخة من التطبيق الرئيسي، فإن هذه التطبيقات تفتقر إلى الإيماءات ولها تصميم بسيط، ومع ذلك، ليس هذا هو الحال مع تطبيق جيميل جو، الأمر مختلف عن بقية تطبيقات جو وبطرق عديدة، ولكنه مشابه جدًا لتطبيق جيميل الرئيسي.

الفرق بين تطبيق جيميل و جيميل جو:-

التشابه

يشبه تطبيق جو التطبيق الرئيسي تمامًا، وذلك على عكس تطبيقات جو الأخرى، حيث يمكنك الحصول على جميع المزايا الرئيسية للتطبيق الرئيسي في صيغة جو، سواءً كان ذلك دعمًا لعدة حسابات، أو إشعارات أو مرفق أو خيار تنسيق أو ردود ذكية، حتى يمكنك الحصول على علامات تبويب منفصل للبريد الترويجي والاجتماعي والتحديثات بالإضافة إلى ميزة الإيماءات المفقودة في تطبيقات جو الأخرى.

حجم التطبيق

أحد الاختلافات الرئيسية بين التطبيقين هو الحجم، على الرغم من حجم جيميل جو بين 9 و 10 ميجابايت، إلا أن تطبيق جيميل الرئيسي يتم تسجيله بسرعة ويأتي بحجم 20 إلى 25 ميجابايت، ومن المثير للاهتمام أنه حتى مع هذا الحجم الصغير أدرجت جوجل جميع الميزات الرئيسية في تطبيق جو، ويتساءل المرء جديًا لماذا لا يمكن أن يكون التطبيق الرئيسي بنفس الحجم؟

التوافر

هناك مجال آخر يختلف فيه جيميل جو عن باقي تطبيقات جو وهي توفرها، في حين يمكن تنزيل جميع تطبيقات جو الأخرى على أي جهاز من متجر جوجل بلاي ، إلا أن البريد جو مقصور على أجهزة أندرويد جو، ولا تسمح لك جوجل بتثبيته على أجهزة أندرويد الأخرى، ويأتي مثبتًا مسبقًا على الأجهزة التي تعمل بنظام جو، يمكنك بعد ذلك تحديثه من المتجر.

من ناحية أخرى، يأتي التطبيق الرئيسي مثبتًا مسبقًا على جميع الأجهزة العادية الأخرى، ومع ذلك، إذا لم يكن متوفرًا على هاتفك، فيمكنك تنزيله بسهولة من المتجر.

واجهة المستخدم

مرة أخرى، لا يوجد فرق كبير في التطبيقين عندما يتعلق الأمر بالتصميم، وإذا احتفظت بالتطبيقات جنبًا إلى جنب فسوف تجد صعوبة في تمييزها.

ومع ذلك عند فتح القائمة الرئيسية للتنقل ستجد اختلافًا طفيفًا، في التطبيق الرئيسي يكون لديك صورة الغلاف وصورة الملف الشخصي للحساب في الأعلى، ولكن هذا ليس هو الحال مع تطبيق جو، هنا ستجد عنوان البريد الإلكتروني فقط وخيار للتبديل بين حسابات متعددة.

مزامنة البريد الإلكتروني

نظرًا لأن تطبيقات جو مصممة لتقليل استخدام البيانات، فقد حدد جيميل جو فترة المزامنة افتراضيًا، حيث يتم تعيين إعداد مزامنة البريد الإلكتروني على جميع حسابات جيميل في تطبيق جو على 7 أيام، ومع ذلك يمكنك زيادة أو تقليل إعداد المزامنة يدويًا.

إدارة الحساب

الإعداد الوحيد الذي يبدو أنه مفقود من تطبيق جو هو إعداد حسابي الموجود أسفل كل حساب بريد إلكتروني، في التطبيق الرئيسي يمكنك تغيير كلمة المرور وإعدادات الحساب الأخرى داخل تطبيقك، ومع ذلك لن تكون قادرًا على فعل الشيء نفسه على تطبيق جو.