واتس آب يتيح للمستخدمين إجراء مكالمات الفيديو الجماعية

أطلقت خدمة التراسل الفورى واتس آب تحديثا جديدا يوفر للمستخدمين القدرة على إجراء مكالمات فيديو جماعية، وهى الميزة التى طالب بها الكثير من المستخدمين، وأصبحت متوفرة على كلا من نظامى أندرويد وiOS، ويمكن للمستخدمين الآن البدء فى إجراء مكالمات الفيديو الجماعية بسهولة.

ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى، فكانت نسخة التطبيق التجريبية والتى تحمل الإصدار V2.18.39 والتى سبق وتم إطلاقها فى فبراير الماضى، كانت تضم إشارات عن وجود مكالمات فيديو جماعية، وهو ما تم طرحه فى النهاية لكافة مستخدمى التطبيق.

وتتيح ميزة مكالمات الفيديو الجماعية للمستخدمين القدرة على إضافة ما يصل إلى 4 أعضاء فى المجموعة للمكالمة، إلا أن هذه الميزة ليست متاحة لكافة المستخدمين فى الوقت الحالى، حيث تم طرحها لعدد قليل من المستخدمين لتجربتها فى الوقت الراهن، كما أنه لا يمكن تنشيطها عن طريق نظام الدعوات مثل تلك المميزات السابقة التى كانت تتيحها واتس آب عبر نظام الدعوات.

ولبدء مكالمة فيديو جماعية، يحتاج المستخدم لفتح تطبيق واتس آب، ثم يقوم باختيار أحد المشاركين الذين يرغب فى إجراء مكالمة فيديو معه، وفى حالة ما إذا كان المستخدم يمتلك الميزة، فسيرى زر "إضافة مشارك"، وفى حالة عدم وجود هذا الزر فلا يمكن للمستخدمين إجراء مكالمات جماعية.