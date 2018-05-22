واتس آب يتيح للمستخدمين إجراء مكالمات الفيديو الجماعية

أطلقت خدمة التراسل الفورى واتس آب تحديثا جديدا يوفر للمستخدمين القدرة على إجراء مكالمات فيديو جماعية، وهى الميزة التى طالب بها الكثير من المستخدمين، وأصبحت متوفرة على كلا من نظامى أندرويد وiOS، ويمكن للمستخدمين الآن البدء فى إجراء مكالمات الفيديو الجماعية بسهولة.
ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى، فكانت نسخة التطبيق التجريبية والتى تحمل الإصدار V2.18.39 والتى سبق وتم إطلاقها فى فبراير الماضى، كانت تضم إشارات عن وجود مكالمات فيديو جماعية، وهو ما تم طرحه فى النهاية لكافة مستخدمى التطبيق.
وتتيح ميزة مكالمات الفيديو الجماعية للمستخدمين القدرة على إضافة ما يصل إلى 4 أعضاء فى المجموعة للمكالمة، إلا أن هذه الميزة ليست متاحة لكافة المستخدمين فى الوقت الحالى، حيث تم طرحها لعدد قليل من المستخدمين لتجربتها فى الوقت الراهن، كما أنه لا يمكن تنشيطها عن طريق نظام الدعوات مثل تلك المميزات السابقة التى كانت تتيحها واتس آب عبر نظام الدعوات.
ولبدء مكالمة فيديو جماعية، يحتاج المستخدم لفتح تطبيق واتس آب، ثم يقوم باختيار أحد المشاركين الذين يرغب فى إجراء مكالمة فيديو معه، وفى حالة ما إذا كان المستخدم يمتلك الميزة، فسيرى زر "إضافة مشارك"، وفى حالة عدم وجود هذا الزر فلا يمكن للمستخدمين إجراء مكالمات جماعية.
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حصدَت المغنية الأميركية تايلور سويفت جائزتين تكريميتين في حفلة توزيع جوائز "بيلبورد" لعام 2018 المقامة في لاس فيغاس الأحد، بعد غياب عامين عن مِثل هذه الأحداث، آخرها حفلة توزيع جوائز "بي أم إي بوب" السنوية عام 2016. وتعدّ تايلور سويفت واحدةً مِن أكبر الفائزين في الحفلة إذ حصلت على اثنتين من أرفع الجوائز هما: أفضل مغنية وأكثر الألبومات الغنائية مبيعا في حفلة جوائز "بيلبورد ميوزيك" لعام 2018 التي أقيمت في ميدان "إم جي إم غاند غاردن" في لاس فيغاس. وضمنت مغنية البوب البالغة من العمر 28 عامًا، تسليط الضوء عليها بعد عودتها منتصرة بألبومها المثير للجدل بعنوان "Reputation"، الذي وجّهت من خلاله رسائل شرسة لأعدائها بما في ذلك: نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان"، وصديقتها السابقة المغنية الأميركية "كاتي بيري". ومِن الواضح أن تايلور كانت في حالة معنوية ممتازة بعد فوزها، إذ
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