على بابا تكشف عن روبوت g plus الجديد لتوصيل الطرود للمنازل

أعلنت منصة التجارة الإلكترونية الشهيرة Alibaba عن روبوت ذاتى القيادة جديد سيكون قادرا على شحن البضائع التى يتم شراؤها عبر الإنترنت إلى العملاء بالإضافة إلى صندوق للتخزين مزود بتقنية التعرف على الوجه، تم تصميمه لبقاء الطعام دافئا، إذ يحمل الروبوت الجديد اسم G Plus، وتختبره الشركة حاليا فى مقرها بمدينة هانغتشو الصينية، فيما يمكن للروبوت حمل بضائع متعددة من أحجام مختلفة.ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، فيمكن تغيير مقاس المكان المخصص للتحميل فى روبوت G Plus اعتمادًا على البضائع التى سيحملها، فيما تقول الشركة إن الروبوت يمكنه أيضا توصيل الطعام الطازج، كما أنه يحتوى على نظام ملاحة مدمج يعتمد على LIDAR لإنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد، أما فى حال شعور الروبوت بوجود المزيد من الأشخاص والسيارات القريبة بجواره، فإنه سيقلل سرعته حتى 6.2 ميل/ساعة ليترك مسافة كافية للتوقف، مع ملاحظة أن سرعة الروبوت القصوى تبلغ 9.3 ميل/الساعة.وبمجرد وصول الروبوت G Plus إلى مكان التوصيل، سيتم إيداع الطرد بشكل تلقائى، وسيكون بمقدور العميل إدخال رمز PIN واستلام الطرد، فيما تتوقع الشركة أن يكون روبوت G Plus جاهزا للعمل بحلول نهاية هذا العام.
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شاركت نجمة المجتمع المغنية والممثلة الأميركية، باريس هيلتون، في الدورة الـ 26 لعرض أزياء " Dossi Dossi"الذي يقام سنويًا، يوم الأحد، في مدينة أنطاليا جنوب تركيا، وكانت هيلتون البالغة من العمر 37 عامًا، العارضة الرئيسية وضيفة شرف هذا العرض، والتي جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، حيث شاركت بأربع إطلالات مختلفة، وشارك في العرض أيضًا عارضات أزياء تركيات بالإضافة إلى 40 عارضة أخرى من أنحاء العالم. ظهرت هيلتون مرتدية تنورة قصيرة مخملية من الشبك، مع بلوزة شفافة كشفت عن حمالة صدر سوداء، وتزينها الأحجار الكريمة وتفاصيل الماس ، والتي يمكن رؤيتها من خلال البلوزة، وأكملت إطلالتها بزوجين من الأحذية السوداء الطويلة إلى الكاحل، مع حقيبة يد صغيرة مرصعة بالياقوت وهي تمشى بخطى واثقة على المدرج، كما ظهرت بإطلالة أخرى مرتدية فستانًا باللون الاحمر، متوسط الطول، ويتميز بالريش على الأكمام، والتي أضافت له
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