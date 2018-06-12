على بابا تكشف عن روبوت g plus الجديد لتوصيل الطرود للمنازل

أعلنت منصة التجارة الإلكترونية الشهيرة Alibaba عن روبوت ذاتى القيادة جديد سيكون قادرا على شحن البضائع التى يتم شراؤها عبر الإنترنت إلى العملاء بالإضافة إلى صندوق للتخزين مزود بتقنية التعرف على الوجه، تم تصميمه لبقاء الطعام دافئا، إذ يحمل الروبوت الجديد اسم G Plus، وتختبره الشركة حاليا فى مقرها بمدينة هانغتشو الصينية، فيما يمكن للروبوت حمل بضائع متعددة من أحجام مختلفة.ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، فيمكن تغيير مقاس المكان المخصص للتحميل فى روبوت G Plus اعتمادًا على البضائع التى سيحملها، فيما تقول الشركة إن الروبوت يمكنه أيضا توصيل الطعام الطازج، كما أنه يحتوى على نظام ملاحة مدمج يعتمد على LIDAR لإنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد، أما فى حال شعور الروبوت بوجود المزيد من الأشخاص والسيارات القريبة بجواره، فإنه سيقلل سرعته حتى 6.2 ميل/ساعة ليترك مسافة كافية للتوقف، مع ملاحظة أن سرعة الروبوت القصوى تبلغ 9.3 ميل/الساعة.وبمجرد وصول الروبوت G Plus إلى مكان التوصيل، سيتم إيداع الطرد بشكل تلقائى، وسيكون بمقدور العميل إدخال رمز PIN واستلام الطرد، فيما تتوقع الشركة أن يكون روبوت G Plus جاهزا للعمل بحلول نهاية هذا العام.