27 مليون لتر من المياه تحتاجها فوكسكون لتصنيع شاشات lcd

كشف تقرير جديد أن هيئة الموارد الطبيعية فى ولاية ويسكونسن الأمريكية، أعطت الضوء الأخضر لشركة "فوكسكون للتكنولوجيا" التايوانية من أجل سحب ما يصل إلى 27 مليون لتر من المياه يوميا من بحير ميشيجان للاستفادة بها فى تصنيع منتجاتها، وذلك على الرغم من احتجاجات جماعات الحفاظ على البيئة الذين يرون أن مثل هذا الأمر من شأنه التأثير على هذا المسطح المائى الهام.

ووفقا لما نشره موقعgizmodo الأمريكى، سيجرى استخدام هذه الكمية الكبيرة من مياه البحيرة، لإنتاج شاشات LCD فى المصنع الذى تخطط الشركة لبنائه بمدينة بليزانت بولاية ويسكونسن بتكلفة تبلغ 10 مليار دولار، مع ملاحظة أنه سيتم فقد ما يصل إلى 10 مليون لتر من المياه المستخدمة فى التصنيع خلال عملية التبخر، على أن يتم معالجة المياه المتبقية وإعادتها إلى البحيرة مرة أخرى.

وتعد بحيرة ميشيجان هى جزء من البحيرات الكبرى، التى تحتوى على حوالى خمس المياه السطحية الطازجة فى العالم، والتى يمكن استخدامها للأغراض العامة مثل مياه الشرب ومرافق المياه، وتحمى اتفاقية البحيرات الكبرى الحفاظ على هذا المورد الثمين، وهو الاتفاق الذى تم التوصل إليه فى عام 2008 والذى كان يهدف إلى الحفاظ على حوض البحيرات الكبرى.