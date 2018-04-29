27 مليون لتر من المياه تحتاجها فوكسكون لتصنيع شاشات lcd

كشف تقرير جديد أن هيئة الموارد الطبيعية فى ولاية ويسكونسن الأمريكية، أعطت الضوء الأخضر لشركة "فوكسكون للتكنولوجيا" التايوانية من أجل سحب ما يصل إلى 27 مليون لتر من المياه يوميا من بحير ميشيجان للاستفادة بها فى تصنيع منتجاتها، وذلك على الرغم من احتجاجات جماعات الحفاظ على البيئة الذين يرون أن مثل هذا الأمر من شأنه التأثير على هذا المسطح المائى الهام.
ووفقا لما نشره موقعgizmodo الأمريكى، سيجرى استخدام هذه الكمية الكبيرة من مياه البحيرة، لإنتاج شاشات LCD فى المصنع الذى تخطط الشركة لبنائه بمدينة بليزانت بولاية ويسكونسن بتكلفة تبلغ 10 مليار دولار، مع ملاحظة أنه سيتم فقد ما يصل إلى 10 مليون لتر من المياه المستخدمة فى التصنيع خلال عملية التبخر، على أن يتم معالجة المياه المتبقية وإعادتها إلى البحيرة مرة أخرى.
وتعد بحيرة ميشيجان هى جزء من البحيرات الكبرى، التى تحتوى على حوالى خمس المياه السطحية الطازجة فى العالم، والتى يمكن استخدامها للأغراض العامة مثل مياه الشرب ومرافق المياه، وتحمى اتفاقية البحيرات الكبرى الحفاظ على هذا المورد الثمين، وهو الاتفاق الذى تم التوصل إليه فى عام 2008 والذى كان يهدف إلى الحفاظ على حوض البحيرات الكبرى.
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حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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