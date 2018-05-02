أعلنت شركة "فيس بوك" عن التزامها بإجراء تدقيق فى الحقوق المدنية والنظر فى مزاعم التحيز ضد الأصوات المحافظة من خلال جلب خبيرين خارجيين للتحقيق فى ممارساتها.
وستقود مراجعة الحقوق المدنية لورا مورفى، وهى قائدة للحريات والحقوق المدنية، إذ ستحصل ميرفى على تعليقات من مجموعات الحقوق المدنية وستنصح "فيس بوك" حول أفضل السبل للمضى قدمًا.
وفى غضون ذلك، سيدير السناتور الجمهورى السابق جون كيل شراكة مع "فيس بوك"، وسيساهم فى اجتماع المسئولين التنفيذيين فى "فيس بوك" مع مؤسسة هيتيج فاونديشن اليمينية.
ويرجع سبب موافقة "فيس بوك" على إجراء التحقيقات هو أنها تواجه ضغوطًا متزايدة فى كلتا الحالتين، إذ قدمت ضدها دعوى قضائية حول إعلانات سكنية تمييزية، كما اتهم الجمهوريون "فيس بوك" بتخفيض المحتوى المحافظ عن قصد.
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ظهرت الممثلتان إيفا لونغوريا، وآنا فاريس، بإطلالات مميزة على السجادة الحمراء، في العرض الأول لفيلمهما الجديد "Overboard"، في لوس أنجلوس الأميركية، ليلة الإثنين، حيث ارتدت لونغوريا فستانا رائعًا من الدانتيل الأسود الشفاف بينما اختارت فاريس الظهور بإطلالة رائعة بفستان وردي لامع بلا أكمام. وظهرت إيفا وهي حامل في طفلها الأول من زوجها خوسيه باستون، وأبرزت بطنها الكبيرة في فستانها الرائع من الدانتيل ذو الأكمام الطويلة، بينما كانت تنتعل زوجًا من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي والتي ظهر من خلالها طلاء أظافرها باللون الأصفر، وأكملت إطلالتها بمكياج عيون دخاني داكن ولمسة من أحمر الشفاة النيوود اللامع. أما آنا فاريس، فقد تألقت على السجادة الحمراء بإطلالة وردية مذهلة، ونشرت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا عدة صور لها على "إنستغرام" قبل العرض الأول لفيلمها لتوثيق تلك اللحظات. ويتضمّن الفيلم الكوميديّ "آنا فارس" التي
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