رؤساء شركة كامبريدج أناليتكيا يكشفون عن شركتين جديدتين فى لندن

أصدرت كامبريدج أناليتيكا هذا الأسبوع بيانا قالت فيه إنها بدأت إجراءات الإفلاس بعد ما تعرضت له خلال الفترة الماضية، ومع ذلك قد لا تكون هذه هى النهاية لأصحابها، إذ تم إنشاء شركتين جديدتين فى لندن ، وهما Firecrest Technologies و Emerdata ، بنفس العنوان المسجل والغرض نفسه والمدير نفسه.
واقترح موظف سابق فى كامبريدج أناليتيكا أن هاتين الشركتين يمكن أن يكملا مسيرة كامبريدج أناليتيكا، إذ استفادت الشركة من ميزة بفيس بوك تتيح للتطبيقات طلب الإذن للوصول إلى بيانات المستخدمين بالإضافة إلى بيانات جميع أصدقائهم.
ويعتقد أن الخرق الهائل للبيانات قد أثر على أكثر من 87 مليون مستخدم للشبكة الاجتماعية، لكن البعض يدعى الآن أن فضيحة بيانات جديدة قد تكون قريبة.
ونشر كريستوفر وايلى مفجر فضيحة كامبريدج أنالتيكا تغريدة بعد إعلان الشركة عن الاغلاق يقول بها: "تذكر: كامبريدج Analytica متخصصة فى التضليل!، ونحن بحاجة إلى التأكد من أن إغلاقها ليس مجرد تغيير فى العلامة التجارية أو طريقة للاختباء من التحقيقات، إذ أنشأ نفس الأشخاص شركة أخرى وأصدروا أمس قرارات شركة جديدة!
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تعرض مجموعة "Netflix" الموسم الثانى من "Dear White People"، وظهر فريق التمثيل الكوميدي الساخرة في شكل جيد خلال العرض الأول من المسلسل في مسرح ArcLight Hollywood"" في لوس أنجلوس. لوجان براوننج تلفت الأنظار بجمالها و بساطتها بفستان أخضر بسيط ولفتت لوجان براوننج الأنظار على نجم السجادة الحمراء بفستانها الأنيق مع فتحة طويلة من القدم حتى الخصر ظهرت فيها جمال ساقها، وفي حين أن جرائة ساقها تسللت إلى عينها لتصبح أكثر جاذبية بنظرتها الناعمة، مع أكسسوارات متلألئة وحلي بسيط يتناسب مع الكعب الذهبي المدبب الناعم. وكوّمت ضفائرها فوق رأسها بأناقة، وأظهرت العديد من خيوط الشقراء بها، وعندما ألقت على رأسها تلال من الشعر المجدول بضفائر جعلها تشبة أميرة أفريقية تلون جلدها من الشمس على شاطىء البحر. وبالنسبة للماكياج، وضعت فوق عينيها الخضراء الرائعة ظلال عيون نحاسية مدرجة، متوازنة مع شفاه عارية من
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