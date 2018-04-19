أزالت شركة جوجل حوالى 5 إضافات من متجر "كروم ستور" التابع لها، والتى تقوم بحجب الإعلانات من متصفح جوجل كروم، إذ كانت هذه الإضافات تأتى فى أعلى الترتيب الأمر الذى يجعلها أول خيار تحميل لدى المستخدم، رغم أن هذه الإضافات تضم بداخلها أكواد مشبوهة، تقوم بالتجسس على المستخدمين، وإرسال معلوماته والمواقع التى يزورها إلى خوادم صانع الإضافات.

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، جاءت هذه الخطوة من قبل جوجل، بعد تقرير نشره موقع AdGurad والذى قام بعرض إضافة وتحليلها بصور مفصلة لتأكيد أن الإضافة تحمل أكواد خبيثة وقام بعرض قائمة كاملة للإضافات المشابهة التى تستخدم نفس منهجية الاختراق، مع ملاحظة أن حجم تنزيل تلك الإضافات وصل إلى 20 مليون تنزيل.

ونصح التقرير بضرورة أن يتأكد أن يتأكد المستخدم قبل تحميل أى إضافة، وذلك من خلال فحص المطور، والتأكد أنه مصدر موثوق به، إذ يفضل أن تكون شركة معتمدة، وذلك لتجنب الإضافات المشبوهة.