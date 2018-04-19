أزالت شركة جوجل حوالى 5 إضافات من متجر "كروم ستور" التابع لها، والتى تقوم بحجب الإعلانات من متصفح جوجل كروم، إذ كانت هذه الإضافات تأتى فى أعلى الترتيب الأمر الذى يجعلها أول خيار تحميل لدى المستخدم، رغم أن هذه الإضافات تضم بداخلها أكواد مشبوهة، تقوم بالتجسس على المستخدمين، وإرسال معلوماته والمواقع التى يزورها إلى خوادم صانع الإضافات.
ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، جاءت هذه الخطوة من قبل جوجل، بعد تقرير نشره موقع AdGurad والذى قام بعرض إضافة وتحليلها بصور مفصلة لتأكيد أن الإضافة تحمل أكواد خبيثة وقام بعرض قائمة كاملة للإضافات المشابهة التى تستخدم نفس منهجية الاختراق، مع ملاحظة أن حجم تنزيل تلك الإضافات وصل إلى 20 مليون تنزيل.
ونصح التقرير بضرورة أن يتأكد أن يتأكد المستخدم قبل تحميل أى إضافة، وذلك من خلال فحص المطور، والتأكد أنه مصدر موثوق به، إذ يفضل أن تكون شركة معتمدة، وذلك لتجنب الإضافات المشبوهة.
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خطفت باريس جاكسون، ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، الأنظار لإطلالتها المستوحاه من الأسلوب البوهيمي، أثناء التجول في شوارع لوس أنجلوس، وذلك بعد أن ظهرت بإطلالة جذابة أثناء حضورها مهرجان كوتشيلا فالي للموسيقي والفنون، في مدينة إنديو بولاية كاليفورنيا الأميركية، وحفلات الموضة التي لا نهاية لها خلال عطلة نهاية الأسبوع. وارتدت النجمة العالمية البالغة من العمر 20 عاما، بلوزة مقلمة أحادية اللون مربوطة في عقدة أنيقة من الأمام حول جذعها، وتكشف عن حمالة صدرها الشبكية البيضاء تحتها. وارتدت الممثلة الشهيرة، تنورة سوداء متدفقة مع تفاصيل زهرية ، مما سلط الضوء على منتحنيات جسدها، وأضافت زوجًا من الصنادل الحمراء العنابي ذات كعب. وحملت ابنة أسطورة الموسيقى الراحل، حقيبة ظهر بينما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وبتصميم مذهل، وضعت باريس وشاحًا حريريًا أنيقًا حول رأسها ، مكملاً مع مظهر ظلال
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