هواوي تطلق p20 lite الجديد بميزة الـnotch في الأسواق المصرية

أطلقت اليوم مجموعة هواوي لأعمال المستهلك هاتف P20 Lite الجديد في سوق الهواتف الذكية المصري وذلك بعد نفاذ الكمية المطروحة للحجز المسبق بالكامل خلال أيام قليلة. ويعد هاتف هواوي P20 Lite الجديد من الهواتف الاقتصادية التي تتمتع بإمكانيات متطورة جداً نظراً لسعره التنافسي. وشهد سوق الهواتف الذكية المصري حالة من الترقب بطرح هاتف P20 Lite، نظراً لما حققه من نجاحات فور إطلاقه بالأسواق العالمية، ولكونه أول هاتف اقتصادي يأتي مزود بميزة الـNotch التي تعد تقنية العصر المزودة في شاشة الهواتف الذكية، والتي تتمثل في حواف أقل لعرض محتوي أكثر، كما يتمتع الهاتف بالإصدار الثاني من شاشة العرض الكاملة FullView 2.0 التي تتميز بها هواوي.

وصرح السيد "كيث لي"، المدير التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلك، قائلاً "نحن نتطلع دائماً لتقديم سلسلة من الهواتف الذكية التي تفوق متطلبات واحتياجات عملاءنا، وهذا ما اشتهرت به هواتف هواوي الاقتصادية، التي تضفي جانب من التميز والتألق لمستخدميها. وهذا ما دفعنا للقيام بتصميم أول هاتف ذكي من الفئة الاقتصادية يأتي مزوداً ببعض إمكانيات الهواتف المتطورة، فإن هاتف هواوي P20 Lite الجديد يجسد التقنية الثورية التي ستشهدها فئة الهواتف الاقتصادية، نظراً لتمتعه بمزايا الهواتف المتطورة مثل ميزة الـNotch، التي تتمثل في حواف أقل لعرض محتوي أكثر على شاشة الهاتف الذكي".

يتمتع هاتف هواوي P20 Lite بشاشة استثنائية بميزة الـNotchالمتمثلة في حواف أقل لعرض محتوي أكثر بقياس 5.84 بوصة مع نسبة العرض 19:9، والتي تأتي بالإصدار الثاني من تقنية شاشة العرض الكاملة FullView 2.0، لتتيح للمستخدمين تجربة مشاهدة أفضل وأكثر راحة. وذلك لمشاهدة الفيديوهات والأفلام أو ممارسة الألعاب أو تصفّح الانترنت أو قراءة الكتب والمجلات، فشاشة الهواتف تقدم للمستخدمين تجربة ممتعة لأنها تشغَل مقاطع الفيديو بدقة FHD+ عالية الوضوح، وتمنح ألواناً عالية الجودة عند مشاهدة المحتوى لتمنح المستخدمين تجربة أفضل.

كما يوفر هاتف هواوي P20 Lite تجربة تصوير ومشاهدة غير مسبوقة للمستخدمين من خلال كاميرا خلفية مزدوجة العدسات، بدقة 16 ميجابيكسل و2 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية تتمتع بمزايا التصوير الاحترافي بدقة 16 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.0، ومزودة بمؤثرات تصويرية متطورة مثل خاصية Light Fusion، التي تعمل على التكيف المثالي مع الإضاءة الضعيفة لتحسين جودة وسطوع صور السيلفي، وايضاً لإضافة طابع الجمال لصور البورتريه. كما تشمل المزايا المتطورة الأخرى خاصية تقنية التعرف ثلاثي الأبعاد على الوجوه، ووضع التجميل ووضع الصورة الشخصية، إلى جانب التقاط الصورة تلقائياً بإشارة من اليد. وإضافة إلى ذلك، فإن الكاميرا الأمامية لهاتف هواوي P20 Lite تنتقل بصور السيلفي إلى مستوى آخر من الروعة بفضل مجموعة متنوعة من الخوارزميات الذكية.

يتميز هاتف هواوي P20 Lite بتوفير تجربة استخدام مرموقة من خلال معالج كيرين 659 ثماني النوى بسرعة قصوى 2.4 جيجاهرتز مع 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وذاكرة تخزين 64 جيجابايت، بالإضافة الي بطارية ذكية بحجم 3000 ميلي أمبير مزودة بالإصدار السادس من خاصية توفير الطاقة التي تعمل علي تحسين وإطالة عمر البطارية. بينما تعمل الإعدادات الداخلية للهاتف بتوافق تام مع نظام أندرويد أوريو 8.0 الذي يتماشي مع واجهة المستخدم EMUI 8.0 من هواوي.

ويأتي الهاتف مزود بميزة فتح القفل بالوجه Face Unlock الخاصة بهواوي، التي تتعرف على 96 نقطة على الوجه، حيث أن نظام التعرف على الوجه تدعمه خوارزمية ضد الغش تعتمد على أحد أنواع الذكاء الاصطناعي وهذا بالإضافة الي الإصدار الثاني من تقنية الشحن السريع لهواوي Quick Charge 2.0.

والجدير بالذكر، أن هاتف هواوي P20 Lite الجديد يجسد رؤية الشركة في تقديم هواتف اقتصادية صُممت خصيصاً لتلبي احتياجات ومتطلبات فئة عريض من المستخدمين، الذين يبحثون عن هواتف ذكية تتمتع بجودة عالية وتصميم استثنائي يعبر عن التقنية المبتكرة المستخدمة في هواتف هواوي الذكية طالما تزود هواوي بها هواتفها.